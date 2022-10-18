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    600 bin sözleşmeliye kadro tamam! Taslak metin hazırlandı! Taslakta neler var? İşte tüm detaylar

    Kamuda yaklaşık 600 bin sözleşmelinin beklediği yasada sona gelindi. Taslak metin hazırlandı. Son müzakerelerden sonra Meclis’e gelecek ve yürürlüğe girecek.

    600 bin sözleşmeliye kadro tamam

    Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro sorununu ortadan kaldıracak düzenlemede sona gelindi. Taslak metin hazırlanırken, son müzakerelerden sonra yasalaşma aşamasına geçilecek.



    Yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadro ile mali ve sosyal hakları değişirken, kamuya ait çağrı merkezinde çalışanların da düzenlemeye dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kadro hakkından yararlanacak sözleşmeli sayısı 600 bini bulabilecek.



    TASLAKTA NE VAR?
    Hazırlanan ilk taslağa göre; 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek. İkinci taslakta ise süreli-süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak. Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor:



        Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.



        İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.



        ▼ Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.



            4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanacak.



            ▼ Sözleşmeli personele eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

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            Haberler Ekonomi 600 bin sözleşmeliye kadro tamam! Taslak metin hazırlandı! Taslakta neler var? İşte tüm detaylar
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