600 bin sözleşmeliye kadro tamam! Taslak metin hazırlandı! Taslakta neler var? İşte tüm detaylar

Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro sorununu ortadan kaldıracak düzenlemede sona gelindi. Taslak metin hazırlanırken, son müzakerelerden sonra yasalaşma aşamasına geçilecek.
Yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadro ile mali ve sosyal hakları değişirken, kamuya ait çağrı merkezinde çalışanların da düzenlemeye dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kadro hakkından yararlanacak sözleşmeli sayısı 600 bini bulabilecek.
TASLAKTA NE VAR?
Hazırlanan ilk taslağa göre; 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek. İkinci taslakta ise süreli-süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak. Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor: