600 bin sözleşmeliye kadro tamam! Taslak metin hazırlandı! Taslakta neler var? İşte tüm detaylar





TASLAKTA NE VAR?

Hazırlanan ilk taslağa göre; 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek. İkinci taslakta ise süreli-süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak. Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor: