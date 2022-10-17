İşsize 5 destek! Devletten işsizlere 5.137 TL'ye varan maaş ve yeni iş imkanı!





Temmuz'da yürürlüğe giren asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği tutarları da arttı. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay ayrılanlara en az 2 bin 423, Ekim'de ve sonrasında ayrılanlara da en az 2 bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak.