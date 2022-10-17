Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşsize 5 destek! Devletten işsizlere 5.137 TL'ye varan maaş ve yeni iş imkanı!

    Çalışanlar kadar işsizlere de destekler var. İşsizlere 5 bin 137 liraya varan maaş imkanı sunulurken, yeni iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    İşsize 5 destek

    Ülkemizde işsizlere hem para hem iş destekleri sağlanıyor. İşten ayrılanların imdadına işsizlik maaşı yetişirken; işsizleri meslek sahibi yapacak, iş tecrübesi kazandıracak programlar da uygulanıyor.



    Programlar süresinde katılımcılara ödeme de yapılırken, iş kapısı açılıyor. İşte işsiz kalanlara yönelik 5 destek…



    10 AY MAAŞ: Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.



        Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlar 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile alıyor. İşsizlik maaşının tutarı ise en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor.



        Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.



        Temmuz'da yürürlüğe giren asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği tutarları da arttı. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay ayrılanlara en az 2 bin 423, Ekim'de ve sonrasında ayrılanlara da en az 2 bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak.



            En yüksek işsizlik ödeneği ise 5 bin 137 liraya yükseldi.



            İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler, işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor.



            İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan vatandaşlardan bu programlara katılanlara günlük 211,55 lira ödeniyor.



                Ödeme öğrenciler için 158,66, işsizlik ödeneği alanlar için 105,78 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 232,71 lira veriliyor. Programların azami süresi alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.



                MESLEK EĞİTİM KURSU: İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor.



                Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 63,478-137,51 lira arasında ödeme yapılıyor. Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 84,62 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa günlük ödeme 137,51 lirayı buluyor.



                    Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 63,47, istihdam garantili ise 84,62 lira olarak uygulanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.



                    DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.



                    SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor.



                        Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.



                        İŞSİZLİK MAAŞI
                        En düşük
                        4 aylık brüt maaş ortalaması 6.104,25 TL olanlar için
                        İşsizlik ödeneği: 2.441,70 TL
                        Ele geçen (*): 2.423,17 TL
                        En düşük
                        4 aylık brüt maaş ortalaması 6.471 TL olanlar için
                        İşsizlik ödeneği: 2.588,40 TL
                        Ele geçen (*): 2.568,75 TL
                        En yüksek
                        İşsizlik ödeneği: 5.176,80 TL
                        Ele geçen (*): 5.137,50 TL
                        (*) Damga vergisi kesilmiştir.



                        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
                        İş arayanlar 211,55 TL
                        Öğrenciler 158,66 TL
                        İşsizlik ödeneği alanlar 105,78 TL
                        Geleceğin meslekleri 232,71 TL



                            MESLEK EĞİTİM KURSLARI
                            Kurs alanına göre günlük ödemeler:
                            - Mesleki eğitim kursları 84,62 TL

                            - Sanayi sektöründe 137,51 TL
                            Engelli ve eski hükümlüler için kurslar
                            - İstihdam garantisiz 63,47 TL
                            -İstihdam garantili 84,62 TL

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Başkan Erdoğan Çam ve Sakura’da
                            Haberler Ekonomi İşsize 5 destek! Devletten işsizlere 5.137 TL'ye varan maaş ve yeni iş imkanı!
                                SON DAKİKA