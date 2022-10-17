İşsize 5 destek! Devletten işsizlere 5.137 TL'ye varan maaş ve yeni iş imkanı!

Ülkemizde işsizlere hem para hem iş destekleri sağlanıyor. İşten ayrılanların imdadına işsizlik maaşı yetişirken; işsizleri meslek sahibi yapacak, iş tecrübesi kazandıracak programlar da uygulanıyor.
Programlar süresinde katılımcılara ödeme de yapılırken, iş kapısı açılıyor. İşte işsiz kalanlara yönelik 5 destek…
10 AY MAAŞ: Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.