Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadın çiftçilere destek çok! Bakanlık tarafından 280 bin 643 kadın çiftçiye 10 milyar liralık katkı

    Ülkemizde kadın çiftçilere her alanda destek kapısı açık. Bakanlık tarafından 280 bin 643 kadın çiftçiye yaklaşık 10 milyar liralık destek verilerek, binlerce kişiye istihdam sağlandı.

    Kadın çiftçilere destek çok

    Kadınların tarımsal alanda, gıda üretimi ve güvenliğindeki önemi nedeniyle her yıl 15 Ekim, 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' olarak kutlanıyor. Tarım Bakanlığı da kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak, farklı programlarla destekliyor. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında şimdiye kadar 280 bin 643 kadın çiftçi kırsalda desteklenip, yaklaşık 10 milyar liralık hibe sağlandı. Kadın çiftçilerin geliştirdiği, bakanlık tarafından desteklenen projelerle binlerce kişiye de istihdam sağlanmış oldu.



    ●'Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında kadın girişimcilere ilave puan verilerek öne çıkmaları sağlandı. 2006-2022'de 640 kadın çiftçiye 108 milyon lira hibe desteği verilerek 240.7 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesine ve 2 bin 50 kişinin istihdamına katkıda bulunuldu.



    ● 'Kırsalda Uzman Eller Projesi' kapsamında kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapıldı. Proje değerlendirmelerinde +5 puan verildi. 2020'de kabul edilen 98 projenin 44'ü kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildi, 4.4 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.



        ● 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'yla 2016-2018 arasında 47 bin 775 genç çiftçiye 1.43 milyar lira hibe sağlanırken, 28 bin 783'ü kadınlar tarafından uygulandı ve 863.4 milyon lira hibe desteği verildi.



        ● Kadın çiftçiler, bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendi. 2018'den Ekim 2022'ye kadar 232 bin 546 kadın çiftçiye, 668 bin 474 adet poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandı. 2023'ten itibaren indirimin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



        ● 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' ve 'Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde 12 bin 639 kadına ve 4 bin 400 gence hizmet sağlandı.



            ● Kadın ve genç yatırımcılara süt-et üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, meyve sebze ürünlerinin işlenmesinden kırsal turizme, arıcılıktan zanaatkarlığa birçok alanda destek sağlandı. 2011'den bu yana desteklenen kadın yatırımcı proje sayısı 4 bin 910 oldu.



            2010'da başlayan mikro kredi uygulamalarında 2021 sonuna kadar bin 95 kadına 11.8 milyon lira destek verildi. Bu yıl için mikro kredi üst sınırı 18 bin lira olarak belirlenirken, yüzde 20'si hibe oluyor.



            KIRSAL KALKINMADA ROLÜ BÜYÜK
            Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kadını kırsalda tutamazsak aileyi de tutamayız. Bu takdirde özlediğimiz, arzuladığımız üretim hedefimizi gerçekleştiremeyiz. Bundan dolayı kadın çiftçilerimiz, kırsal kalkınmanın hayata geçirilmesinde çok büyük önem taşıyor" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Environment
            Haberler Ekonomi Kadın çiftçilere destek çok! Bakanlık tarafından 280 bin 643 kadın çiftçiye 10 milyar liralık katkı
                SON DAKİKA