Kadın çiftçilere destek çok! Bakanlık tarafından 280 bin 643 kadın çiftçiye 10 milyar liralık katkı

Kadınların tarımsal alanda, gıda üretimi ve güvenliğindeki önemi nedeniyle her yıl 15 Ekim, 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' olarak kutlanıyor. Tarım Bakanlığı da kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaparak, farklı programlarla destekliyor. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında şimdiye kadar 280 bin 643 kadın çiftçi kırsalda desteklenip, yaklaşık 10 milyar liralık hibe sağlandı. Kadın çiftçilerin geliştirdiği, bakanlık tarafından desteklenen projelerle binlerce kişiye de istihdam sağlanmış oldu.
●'Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında kadın girişimcilere ilave puan verilerek öne çıkmaları sağlandı. 2006-2022'de 640 kadın çiftçiye 108 milyon lira hibe desteği verilerek 240.7 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesine ve 2 bin 50 kişinin istihdamına katkıda bulunuldu.
● 'Kırsalda Uzman Eller Projesi' kapsamında kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapıldı. Proje değerlendirmelerinde +5 puan verildi. 2020'de kabul edilen 98 projenin 44'ü kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildi, 4.4 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.