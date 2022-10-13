‘Ücret’ desteği! Vergi dilimleri kazancı düşürmeyecek | Ekonomi haberleri

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Mevcut uygulamada, 10 bin lira ücret alan bir işçiden Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, Eylül-Ekim'de bin 900 liraya yakın kesinti oluyor. Düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre bin 270 lira çalışanın cebinde kalacak. Vergi dilimindeki artışın ücretin niteliğini ve alım gücünü aşındırması önlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin gelir vergisi düzenlemesi konusunda bir araya geldi. Bakan Bilgin, çalışmanın sürdüğünü belirtirken; işçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücretin brüt tutarının bir miktar üstünde olmasını talep ediyor. Türk-İş ve Hakİş gelir vergisinde tarife basamaklarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını isterken, sendikalar düzenleme talebiyle Başkan Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. (Hazal ATEŞ)
TAPULAR ARALIK'TA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyasına ilişkin, "Arsa için başvuranlar 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı 20 bine ulaştı" dedi. İllere ve ilçelere göre arsa fiyatlarının farklı olduğunu aktaran Kurum, "Konutta olduğu gibi arsada da yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz" diye konuştu. Arsalarda vatandaşa destek vereceklerini kaydeden Kurum, "İmar planlarını hazırladıktan sonra inşallah Aralık itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müşterek parsellerde her türlü teknik hukuki desteği TOKİ eliyle vereceğiz, çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek olacağız" dedi. Kurum, projeyle hem konut hem kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Orta gelir grubu için konut projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Kurum, "İnşallah bu ay sonu, Kasım'ın başı itibarıyla kampanya hayata geçecek." diye konuştu.
EV SAHİPLERİ DİKKAT!
Kira sözleşmelerine ilişkin pek çok konu yanlış biliniyor. Boyanarak kiracıya verilen evin sözleşme sonunda yeni boyalı iade edilmek zorunda olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye davası açmadan önce kiracıya ihtar göndermenin şart olmadığını kaydederek, şöyle konuştu: "Davaların, sözleşme süresinin sonunda ve 1 ay içinde açılması şart. Bu 1 ay içinde dava açmak yerine kiracıya ihtar gönderilirse, dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur."