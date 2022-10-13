‘Ücret’ desteği! Vergi dilimleri kazancı düşürmeyecek | Ekonomi haberleri





TAPULAR ARALIK'TA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyasına ilişkin, "Arsa için başvuranlar 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı 20 bine ulaştı" dedi. İllere ve ilçelere göre arsa fiyatlarının farklı olduğunu aktaran Kurum, "Konutta olduğu gibi arsada da yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz" diye konuştu. Arsalarda vatandaşa destek vereceklerini kaydeden Kurum, "İmar planlarını hazırladıktan sonra inşallah Aralık itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müşterek parsellerde her türlü teknik hukuki desteği TOKİ eliyle vereceğiz, çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek olacağız" dedi. Kurum, projeyle hem konut hem kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Orta gelir grubu için konut projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Kurum, "İnşallah bu ay sonu, Kasım'ın başı itibarıyla kampanya hayata geçecek." diye konuştu.