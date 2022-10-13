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    ‘Ücret’ desteği! Vergi dilimleri kazancı düşürmeyecek | Ekonomi haberleri

    İki bakanlık çalışma başlattı. Gelir vergisi tarifesi değişecek. Vergi dilimleri nedeniyle ücret kaybı olması önlenecek... İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    ‘Ücret’ desteği!

    Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Mevcut uygulamada, 10 bin lira ücret alan bir işçiden Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, Eylül-Ekim'de bin 900 liraya yakın kesinti oluyor. Düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre bin 270 lira çalışanın cebinde kalacak. Vergi dilimindeki artışın ücretin niteliğini ve alım gücünü aşındırması önlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin gelir vergisi düzenlemesi konusunda bir araya geldi. Bakan Bilgin, çalışmanın sürdüğünü belirtirken; işçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücretin brüt tutarının bir miktar üstünde olmasını talep ediyor. Türk-İş ve Hakİş gelir vergisinde tarife basamaklarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını isterken, sendikalar düzenleme talebiyle Başkan Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. (Hazal ATEŞ)



    TAPULAR ARALIK'TA
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyasına ilişkin, "Arsa için başvuranlar 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı 20 bine ulaştı" dedi. İllere ve ilçelere göre arsa fiyatlarının farklı olduğunu aktaran Kurum, "Konutta olduğu gibi arsada da yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyoruz" diye konuştu. Arsalarda vatandaşa destek vereceklerini kaydeden Kurum, "İmar planlarını hazırladıktan sonra inşallah Aralık itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müşterek parsellerde her türlü teknik hukuki desteği TOKİ eliyle vereceğiz, çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek olacağız" dedi. Kurum, projeyle hem konut hem kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Orta gelir grubu için konut projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Kurum, "İnşallah bu ay sonu, Kasım'ın başı itibarıyla kampanya hayata geçecek." diye konuştu.



    EV SAHİPLERİ DİKKAT!
    Kira sözleşmelerine ilişkin pek çok konu yanlış biliniyor. Boyanarak kiracıya verilen evin sözleşme sonunda yeni boyalı iade edilmek zorunda olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye davası açmadan önce kiracıya ihtar göndermenin şart olmadığını kaydederek, şöyle konuştu: "Davaların, sözleşme süresinin sonunda ve 1 ay içinde açılması şart. Bu 1 ay içinde dava açmak yerine kiracıya ihtar gönderilirse, dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur."



        YATIRIMA DEVAM
        Biotrend Enerji, 2022'nin ilk yarısında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satarak, 2022 ilk yarı brüt kârını yüzde 293 oranında yükselişle 153 milyon liraya ulaştırdı. 11 ilde 181 MW elektrik gücüne sahip Biotrend Enerji, 92.2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2.7 milyon ton azalttı. Biotrend Enerji CEO'su Osman Nuri Vardı, 2022 yıl sonunda kurulu gücün 117 MWe'a yükselmesi paralelinde net elektrik üretiminin 600.000-650.000 MWe bandında gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, "Elektrik üretiminden elde edilen satışlarımız dışındaki ayrıştırma, atık bertaraf, karbon sertifikası, kompost, ATY gibi yan gelirlerimizin satışlar içindeki payının yıllar itibariyle artmasını hedefliyoruz" dedi. Hem yatırımları artıracaklarını hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Vardı, "İlki Sivas'ta 54 bin metrekarelik alanda temeli atılan cam sera projesini farklı illerde hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



        İLAÇTA ECZANELERIN KÂR PAYI YÜKSELDİ
        Eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre; 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25'ten 28'e yükseltildi. 100 ila 200 lira arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16'dan 28'e çıkarıldı. 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12'den 18'e, 400 lira üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12'den 13'e yükseldi.

        2 YILI DOLDURAN İŞÇİLERE KADRO
        Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2023 yılı yatırım programı açıklandı. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu teşebbüslerine 163.4 milyar lira yatırım yapılacak. Kamu teşebbüslerinde; 2022'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'ine kadar personelin açıktan atanması konusunda yönetim kurulları yetkili olacak. Kararda 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış olup halen devam eden taşeron işçilerin yapılacak sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınması hükme bağlandı. (Hazal ATEŞ)

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        Haberler Ekonomi ‘Ücret’ desteği! Vergi dilimleri kazancı düşürmeyecek | Ekonomi haberleri
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