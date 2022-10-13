Milyonlara 3 müjde! EYT'liler, emekliler ve sözleşmeliler için 3 önemli düzenleme geliyor

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonra da prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanacak.