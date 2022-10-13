Milyonlara 3 müjde! EYT'liler, emekliler ve sözleşmeliler için 3 önemli düzenleme geliyor

Çalışanlar ve emekliler ile ilgili 3 önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede sona gelindi.
Üzerinde durulan formüle göre; ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de durulurken, sözleşmelilere kadro çalışmasında da kapsam büyüyor. İşte yeni düzenlemeler:
4 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA
EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, 1999'dan önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.