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    Milyonlara 3 müjde! EYT'liler, emekliler ve sözleşmeliler için 3 önemli düzenleme geliyor

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekliler ve sözleşmeliler için 3 önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. EYT'liler içinse sona gelindi.

    Zübeyde Yalçın
    Milyonlara 3 müjde

    Çalışanlar ve emekliler ile ilgili 3 önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede sona gelindi.

    Üzerinde durulan formüle göre; ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de durulurken, sözleşmelilere kadro çalışmasında da kapsam büyüyor. İşte yeni düzenlemeler:



    4 MİLYON KİŞİ KAPSAMDA
    EYT'de sona yaklaşıldı. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, 1999'dan önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

        EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonra da prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanacak.



        AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığına yönelik beklentisi ilgili bakanlıklara ve Başkan Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.



        Sözleşmeli personel düzenlemesine kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece 600 bin kişi kadroya alınacak.



            300 BİN KİŞİYE KAMUDA İŞ KAPISI AÇILACAK
            3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak ayında yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişinin olduğu kaydediliyor.

            AK Parti kurmayları, yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

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            Haberler Ekonomi Milyonlara 3 müjde! EYT'liler, emekliler ve sözleşmeliler için 3 önemli düzenleme geliyor
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