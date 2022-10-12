Evi olmayana çifte fırsat! Tapular ne zaman verilecek? Konut arsalarında ödemeler ne olacak? İşte tüm detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, vatandaşın büyük ilgi gösterdiği 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası' kapsamındaki arsa ve iş yeri başvurularına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı:

✔Sosyal konut başvurusu yapanlar konut arsasına da başvurabilecek mi?

Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.

✔Tapular ne zaman verilecek?

Bu yıl Aralık ayı itibarıyla arsaların tapularını vermeye başlayacağız. 2 yıl içerisinde de etaplar halinde tüm arsaların altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.

✔ Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir?

İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir.

✔Konut arsalarında ödemeler ne olacak?

Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecek.

✔Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları şart olacak.

✔Kuralar ne zaman çekilecek?

2023 yılının ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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