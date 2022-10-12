200 bin ev sahibi RADAR'A takıldı! 28 bin 845'inin kira geliri beyan etmediği belirlendi





ÖĞRETMENLERE EK SÜRE

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav başvurusunu tamamlayamayanlara bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapma hakkı tanındığını bildirdi. Açıklamaya göre, Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak. Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırılacak.



109 DOLARA AVRUPA

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu. Yolcular, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

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