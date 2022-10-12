200 bin ev sahibi RADAR'A takıldı! 28 bin 845'inin kira geliri beyan etmediği belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi. RADAR Sistemi aracılığıyla 200 bin mükellef mercek altına alındı. 2021'de 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan analiz çalışmasında, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.
'YÜKSEK FAİZ CİDDİ SORUN'
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin ve küresel ekonominin gelecek yılın ortasına kadar bir resesyona girebileceklerini söyledi. Hızla yükselen enflasyon, büyük faiz artırımları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Fed'in parasal sıkılaştırmasının bilinmeyen etkilerinin potansiyel bir resesyonun göstergeleri arasında olduğunu vurguluyan Jamie Dimon, şöyle konuştu: "Faiz artırımı ABD ve dünya ekonomini resesyona itecek çok, çok ciddi şeyler. Avrupa halihazırda resesyonda ve ABD'nin şu andan 6-9 ay sonra bir çeşit resesyona girmesi Jamie Dimon büyük olasılık."
ÖĞRETMENLERE EK SÜRE
Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav başvurusunu tamamlayamayanlara bugün saat 23.59'a kadar başvuru yapma hakkı tanındığını bildirdi. Açıklamaya göre, Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak. Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırılacak.
109 DOLARA AVRUPA
Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu. Yolcular, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.