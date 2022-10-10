TOKİ arsa başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılır? TOKİ Arsa ve iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ arsa hangi illerde yapılacak, fiyat listesi taksitleri nasıl, ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 'İlk Evim İlk İşyerim' uygulamasında yeni aşamaya geçiliyor. Projede arsa satışları için başvurular yarın başlıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlara başvurular ise 5 milyona ulaşmış durumda. İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu.

Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.