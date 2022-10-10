TOKİ arsa başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılır? TOKİ Arsa ve iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ arsa hangi illerde yapılacak, fiyat listesi taksitleri nasıl, ne kadar?

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 'İlk Evim İlk İşyerim' uygulamasında yeni aşamaya geçiliyor. Projede arsa satışları için başvurular 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Peki, TOKİ Arsa başvuruları başladı mı? TOKİ arsa başvuru ücreti kaç TL, hangi bankaya yatırılır? TOKİ arsa hangi illerde yapılacak, fiyat listesi taksitleri nasıl, ne kadar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 'İlk Evim İlk İşyerim' uygulamasında yeni aşamaya geçiliyor. Projede arsa satışları için başvurular yarın başlıyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlara başvurular ise 5 milyona ulaşmış durumda. İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu.
Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.
ARSADA 10 YIL VADE SIFIR FAİZ
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.
Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.