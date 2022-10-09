ETİD’in Ekim ayı toplantısına KARGOMsende ev sahipliği yaptı

ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Emre Ekmekçi başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile 7 Ekim Cuma günü, KARGOMsende ev sahipliğinde gerçekleşti.

81 İLE HİZMET

Türkiye'nin 81 iline hizmet sunan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, kurumun 60 yıllık gazete dağıtım ağı tecrübesini de arkasına alarak, uçtan uca dijital e-ticaret kargo alt yapısı ile sektöre kattığı yenilikleri aktardı. Sunum sonrası ETİD'in Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi konuşmasında, "Pandemi döneminde e-ticaret yapan şirket sayısının üç katına çıktığını ve e-ticaret kargosunun mükemmel müşteri deneyiminin çok önemli bir parçası olduğunu" ifade etti.

KARGOMsende Genel Müdür'ü Cem Hakan Özyiğit, "Değerli üyelerimiz ile e-ticaret ve kargo sektörü üzerine fikir alışverişinde bulunmanın şirketimize güç kattığına, ayrıca sektörü olumlu anlamda değiştirdiğine ve dönüştürdüğüne inanıyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.