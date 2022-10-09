Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların icraları bitiriliyor

Torba yasada vatandaşı rahatlatacak maddelerden birisi de icralık borçların silinmesi. İki etaplı düşünülen düzenleme ile hem varlık şirketlerindeki borçlar silinecek hem de icradaki aboneliklerden kaynaklı borçlar bitirilecek. 2 bin 500 liraya kadar varlık şirketlerine devredilen borçlar silinecek. Bu durum 892 bin kişiyi ilgilendiriyor. Maliye Bakanlığı'na 5 bin liraya kadar borçları silme yetkisi de veriliyor. Öte yandan yapılan düzenleme ile 2 bin liranın altındaki icra dosyalarının tasfiye edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bu konuda şu bilgileri verdi: "Kim icra takibinde 2 bin lira dosya toplamı 2 bin liranın altında bir alacak varsa bundan vazgeçtiği takdirde doğrudan doğruya bütün takip ve dosyalar ortadan kalkıyor ve helalleşmiş oluyorlar. GSM şirketleri doğalgaz, elektrik şirketleri, belediyelerin su borçları, vatandaşın birbiri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaklardan vazgeçerlerse doğrudan doğruya defter kayıt ve belgelerden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Bu durumda 9 milyon dosya var ve 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. 20 milyar liralık bir para."
İGA BİZİ BÜYÜTÜYOR
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, çalışmalarıyla ilgili soruları cevapladı. THY'nin sürekli büyüdüğünü belirten Bolat, "THY 2003 yılından bu yana sürekli yüzde 10-12 bandında kâr ederek büyümüş. Geçmişteki yöneticiler doğru stratejiler koymuşlar" dedi. İstanbul Havalimanı'nın da büyük katkı sağladığını belirten Bolat şu ifadeleri kullandı: "İGA'da şu an 120 iniş kalkış yapıyoruz ve bunu 3 pistle yapıyoruz. Bu büyümemize imkan sağlıyor. 4 saate 65 yere ulaşıyoruz. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en işlek havalimanı. Amerika'dan Türkiye'ye gelen turist 1 milyon kişi. Bu yıl 2 milyonu yakalamak istiyoruz"
PİLOT VE HOSTES ALINACAK
Bolat şu bilgileri verdi: Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız."
PALAMUT BOLLUĞU
İstanbul'da tezgahlarda palamut bolluğu sürüyor. Balıkçılar palamudun 20 gün daha bol olacağını söyledi. Geçen hafta fiyatı 70 liraya ulaşan palamudun tanesi 50 liraya düştü. Hamsinin kilosu 50 liradan satılırken, istavrit 70 liradan, mezgit 100 liradan, çupra ve levrek de 200 liradan satılıyor.