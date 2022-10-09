Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların icraları bitiriliyor





VATANDAŞA 1 MİLYON ARSA

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim'de kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor. Yüzyılın projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Konutlara başvurular 5 milyonla rekor taleple devam ederken, arsalarla birlikte işyerlerinin de başvuruları başlıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Seda TABAK



ETİD TOPLANTISI KARGOMSENDE'DE

ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Emre Ekmekçi başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile KARGOMsende ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin 81 iline hizmet sunan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, kurumun 60 yıllık gazete dağıtım ağı tecrübesini de arkasına alarak, uçtan uca dijital e-ticaret kargo alt yapısı ile sektöre kattığı yenilikleri aktardı. Sunum sonrası ETİD'in Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin için 2,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 930 milyon lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.



30 BİN LİRA PROMOSYON

Bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Öz Gıda-İş Sendikası, Yapı Kredi ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin yeni protokolle, kadrolu işçi ve memurlara 30 bin, mevsimlik işçilere 15 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı mart ayında 5 yıllık promosyon ihalesinin sonucunda en yüksek teklifi veren ilgili banka ile anlaşıldığı ifade edildi.

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