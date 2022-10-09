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    Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların icraları bitiriliyor

    Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların icralık olmuş borçları silinecek. Bu şekilde 6 milyon vatandaşın 10 milyon dosyası tasfiye edilecek İşte sizler için derlediğimiz 9 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İcralar bitiriliyor

    Torba yasada vatandaşı rahatlatacak maddelerden birisi de icralık borçların silinmesi. İki etaplı düşünülen düzenleme ile hem varlık şirketlerindeki borçlar silinecek hem de icradaki aboneliklerden kaynaklı borçlar bitirilecek. 2 bin 500 liraya kadar varlık şirketlerine devredilen borçlar silinecek. Bu durum 892 bin kişiyi ilgilendiriyor. Maliye Bakanlığı'na 5 bin liraya kadar borçları silme yetkisi de veriliyor. Öte yandan yapılan düzenleme ile 2 bin liranın altındaki icra dosyalarının tasfiye edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bu konuda şu bilgileri verdi: "Kim icra takibinde 2 bin lira dosya toplamı 2 bin liranın altında bir alacak varsa bundan vazgeçtiği takdirde doğrudan doğruya bütün takip ve dosyalar ortadan kalkıyor ve helalleşmiş oluyorlar. GSM şirketleri doğalgaz, elektrik şirketleri, belediyelerin su borçları, vatandaşın birbiri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaklardan vazgeçerlerse doğrudan doğruya defter kayıt ve belgelerden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Bu durumda 9 milyon dosya var ve 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. 20 milyar liralık bir para."



    İGA BİZİ BÜYÜTÜYOR
    THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, çalışmalarıyla ilgili soruları cevapladı. THY'nin sürekli büyüdüğünü belirten Bolat, "THY 2003 yılından bu yana sürekli yüzde 10-12 bandında kâr ederek büyümüş. Geçmişteki yöneticiler doğru stratejiler koymuşlar" dedi. İstanbul Havalimanı'nın da büyük katkı sağladığını belirten Bolat şu ifadeleri kullandı: "İGA'da şu an 120 iniş kalkış yapıyoruz ve bunu 3 pistle yapıyoruz. Bu büyümemize imkan sağlıyor. 4 saate 65 yere ulaşıyoruz. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en işlek havalimanı. Amerika'dan Türkiye'ye gelen turist 1 milyon kişi. Bu yıl 2 milyonu yakalamak istiyoruz"

    PİLOT VE HOSTES ALINACAK
    Bolat şu bilgileri verdi: Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız."



    PALAMUT BOLLUĞU
    İstanbul'da tezgahlarda palamut bolluğu sürüyor. Balıkçılar palamudun 20 gün daha bol olacağını söyledi. Geçen hafta fiyatı 70 liraya ulaşan palamudun tanesi 50 liraya düştü. Hamsinin kilosu 50 liradan satılırken, istavrit 70 liradan, mezgit 100 liradan, çupra ve levrek de 200 liradan satılıyor.



        DAKİKADA 57 MİLYON DOLAR
        Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı, dün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkarılmıştı. Kusursuz olduğu belirtilen 11.15 karatlık elmas dün 20 dakika süren açık arttırmada 57 milyon ABD Dolarına alıcı buldu. Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada "Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir... Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir" denildi.

        AKBANK'TA ÇİFT HESAP
        Bir süredir Akbank kredi kartı ekstrelerinde bazı harcamaların mükerrer olarak tahsil edilmesi tepkilere yol açmıştı. Sosyal medyada gösterilen tepki üzerine Akbank'tan bir açıklama geldi. Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasının hacklenmeden değil, teknik aksaklıktan kaynaklandığı bildirildi. Sosyal medyada banka müşterilerinin "kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank, Twitter hesabından açıklama yaptı. Akbank'ın paylaştığı tweette, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ancak bu mükerrer yansımaların ödenip ödenmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.



        VATANDAŞA 1 MİLYON ARSA
        81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim'de kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor. Yüzyılın projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Konutlara başvurular 5 milyonla rekor taleple devam ederken, arsalarla birlikte işyerlerinin de başvuruları başlıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Seda TABAK

        ETİD TOPLANTISI KARGOMSENDE'DE
        ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Emre Ekmekçi başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile KARGOMsende ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin 81 iline hizmet sunan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, kurumun 60 yıllık gazete dağıtım ağı tecrübesini de arkasına alarak, uçtan uca dijital e-ticaret kargo alt yapısı ile sektöre kattığı yenilikleri aktardı. Sunum sonrası ETİD'in Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPTA
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin için 2,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 930 milyon lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

        30 BİN LİRA PROMOSYON
        Bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Öz Gıda-İş Sendikası, Yapı Kredi ile yapılan banka maaş promosyonuna ilişkin yeni protokolle, kadrolu işçi ve memurlara 30 bin, mevsimlik işçilere 15 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı mart ayında 5 yıllık promosyon ihalesinin sonucunda en yüksek teklifi veren ilgili banka ile anlaşıldığı ifade edildi.

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        Haberler Ekonomi Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların icraları bitiriliyor
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