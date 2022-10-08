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    Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Kalıcı olarak yeneceğiz l Ekonomi haberleri

    Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz" dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Ekim TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hem vatandaşın yanında olduklarını hem de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1.9 büyümeyi başardık. 2021'deyse ekonomimiz yüzde 11.4 ile hem 12 yıllık kesintisiz büyüme sürecini devam ettirdi hem de son 50 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Böylece, ülkemiz birçok yüksek gelirli ülkenin büyüme oranlarını da ikiye katladı" dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Nebati, "İstihdamımızı Temmuz itibarıyla 30.6 milyon kişiye çıkardık. Bu istihdam sayısı bir rekor" ifadesini kullandı. Nebati, enflasyonla mücadelede ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını kaydederek, "Enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz" dedi.



    'MEMUR İŞİ YAPAN MEMUR OLSUN' MEMUR-SEN
    Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" dedi. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ali Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:
    Kamuda sözleşmeliler kadrolularla aynı işi yapıp farklı statüye sahip. Bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.
    Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor.
    Sözleşmeliden kamuya geçmek istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun.
    Kamuda kadroya geçişte 3+1 sistemine döndük. 550 bin kişiyi kapsayan bir kitleden söz ediyoruz. Ekim ayı içerisinde genel memnuniyeti oluşturacak bir çözüm bulacağız. Ekim ayı içinde bu iş bitsin istiyoruz. Bu tartışmayı bitirmek ve kamuyu bir bütün olarak görmek lazım.



    ZİRAAT'TEN TARIMA 175 MİLYAR TL DESTEK
    Ziraat Bankası'nın 'tarım ekosisteminin finansmanı' adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacmi hem de kredi kullanan üretici sayısı önemli miktarda arttı. 2022'de bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Yılın ilk 9 aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 87'si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" dedi. Tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli sektör olduğunu belirten Pişmaf, "Toplam tarım kredilerimiz yüzde 61 artışla 175 milyar lirayı aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde yıl sonunda kredi rakamının 200 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan temin edebilirler" diye konuştu. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını ifade eden Pişmaf, "2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz yüzde 18; takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 11 düştü" dedi.



        SIFIR ATIK FESTİVALİ BAŞLIYOR
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14-16 Ekim tarihlerinde Sıfır Atık Festivali düzenliyor. "Daha azıyla daha çok dünya" teması ile gerçekleşecek festival, geniş bir katılımla yapılacak. Festivale, sıfır atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor. Tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Festivalin adı gibi 'Sıfır Atık' bir etkinlik olmasını hedefledik. Bu amaçla öncelikle bu festivalin katılım bileti atıklar olacak. Yani atölyelerimize, gösterilerimize, panellerimize katılmak isteyenlerden festivale mutlaka bir tekstil, elektronik, plastik gibi bir atıkla gelmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.



        YURTLARA 1.200 PERSONEL ALINIYOR
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Bu kadrolara başvurmak isteyen vatandaşların e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabileceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Alım ilanına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayınlanacak. Bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız" ifadesini kullandı.

        ANTALYA'DA TÜM TESİSLER DOLU YAKLAŞIK
        100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)
        Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Ekim ayı olmasına rağmen yoğun turist akışının devam ettiğini söyledi. Okulların açılmasıyla yerli misafirin büyük ölçüde çekildiğini aktaran Atmaca, "Rusya'daki artış devam ediyor, günlük 80 civarında uçak geliyor. Avrupa ve Orta Doğu'dan gelişler sürüyor. Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu" dedi. Kış sezonunu da hareketli geçirmeyi beklediklerini anlatan Atmaca, "Turistte 11 milyonu geçtik, Ekim'deki yüksek doluluk, Kasım ve Aralık'ta kış turizmi ile 13 milyonu geçeriz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.



        İTALYANLARA K'ISI'TLAMA
        Enerji krizini aşmak için tedbir üstüne tedbir alan İtalya'da hükümet, doğalgazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı. Kaloriferler, Akdeniz adalarının olduğu A Bölgesi'nde 8 Aralık-7 Mart'ta açılabilecek ve günde 5 saat çalıştırılacak. B Bölgesi'nde 8 Aralık-23 Mart ve günde 7 saat, C Bölgesi'nde 22 Kasım-23 Mart ve günde 9 saat, D Bölgesi'nde 8 Kasım-7 Nisan ve günde 11 saat, E Bölgesi'nde 22 Ekim-7 Nisan ve günde 13 saat kaloriferler açılabilecek.



            İNGİLTERE GÜNDE 3 SAAT KARARACAK
            İngiltere'de bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve işyerlerinde 3 saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid tarafından hazırlanan 'Kış Görünümü' başlıklı raporda, 31 Ekim ve 31 Mart tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar ele alındı.

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            Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Kalıcı olarak yeneceğiz l Ekonomi haberleri
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