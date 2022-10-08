Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Kalıcı olarak yeneceğiz l Ekonomi haberleri





'MEMUR İŞİ YAPAN MEMUR OLSUN' MEMUR-SEN

Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" dedi. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ali Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

Kamuda sözleşmeliler kadrolularla aynı işi yapıp farklı statüye sahip. Bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.

Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor.

Sözleşmeliden kamuya geçmek istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun.

Kamuda kadroya geçişte 3+1 sistemine döndük. 550 bin kişiyi kapsayan bir kitleden söz ediyoruz. Ekim ayı içerisinde genel memnuniyeti oluşturacak bir çözüm bulacağız. Ekim ayı içinde bu iş bitsin istiyoruz. Bu tartışmayı bitirmek ve kamuyu bir bütün olarak görmek lazım.