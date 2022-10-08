Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Kalıcı olarak yeneceğiz l Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hem vatandaşın yanında olduklarını hem de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1.9 büyümeyi başardık. 2021'deyse ekonomimiz yüzde 11.4 ile hem 12 yıllık kesintisiz büyüme sürecini devam ettirdi hem de son 50 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Böylece, ülkemiz birçok yüksek gelirli ülkenin büyüme oranlarını da ikiye katladı" dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Nebati, "İstihdamımızı Temmuz itibarıyla 30.6 milyon kişiye çıkardık. Bu istihdam sayısı bir rekor" ifadesini kullandı. Nebati, enflasyonla mücadelede ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarını kaydederek, "Enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz" dedi.
'MEMUR İŞİ YAPAN MEMUR OLSUN' MEMUR-SEN
Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" dedi. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ali Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:
Kamuda sözleşmeliler kadrolularla aynı işi yapıp farklı statüye sahip. Bu da anlaşmazlıkları oluşturuyor. Ana konumuz sözleşmeliler ile ilgili sorunlar.
Vergi dilimi, görevde yükselme, yer değişikliği, ücretsiz izin, yemek ücreti, bunların tamamında kadrolu ve sözleşmelilerde farklılıklar mevcut. Bunun toparlanması gerekiyor.
Sözleşmeliden kamuya geçmek istemeyenler kalsın fakat isteyenler de kamuya geçsin. Memurun işini yapan memur olsun.
Kamuda kadroya geçişte 3+1 sistemine döndük. 550 bin kişiyi kapsayan bir kitleden söz ediyoruz. Ekim ayı içerisinde genel memnuniyeti oluşturacak bir çözüm bulacağız. Ekim ayı içinde bu iş bitsin istiyoruz. Bu tartışmayı bitirmek ve kamuyu bir bütün olarak görmek lazım.
ZİRAAT'TEN TARIMA 175 MİLYAR TL DESTEK
Ziraat Bankası'nın 'tarım ekosisteminin finansmanı' adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacmi hem de kredi kullanan üretici sayısı önemli miktarda arttı. 2022'de bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Yılın ilk 9 aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 87'si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" dedi. Tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli sektör olduğunu belirten Pişmaf, "Toplam tarım kredilerimiz yüzde 61 artışla 175 milyar lirayı aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde yıl sonunda kredi rakamının 200 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan temin edebilirler" diye konuştu. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını ifade eden Pişmaf, "2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz yüzde 18; takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 11 düştü" dedi.