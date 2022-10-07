Çiftçilere müjde! 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemeleri başlıyor





Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.