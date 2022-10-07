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    • Ekonomi
    • 07.10.2022 17:45
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    • 07.10.2022 18:02
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    Çiftçilere müjde! 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemeleri başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" açıklamasında bulundu.

    Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri başlıyor

    Çiftçileri kapsayan 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemeleri başlıyor.



    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.




    İşte Bakan Kirişçi'nin o paylaşımı;

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    Haberler Ekonomi Çiftçilere müjde! 91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemeleri başlıyor
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