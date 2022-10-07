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    • Ekonomi
    • 07.10.2022 17:48
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    • 07.10.2022 17:55
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    7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? BAKAN son dakika DUYURDU!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal destek ödemeleri hakkında son dakika açıklama geldi. Kirişçi, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı. Peki, 7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI?

    2022 Tarım desteği ödemesi yatırıldı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemeleri hakkında merakla beklenen sorulara yanıt verdi. Peki, 7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? BAKAN son dakika DUYURDU!

    BUGÜN HESAPLARDA!

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.

    HANGİ DESTEKLER YATACAK?

    Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği

    Bireysel Sulama Hibe Destekleri

        Uzman Eller Proje Desteği

        Malak Desteği

        NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

        Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 45 milyon 159 bin 238 TL

        Bireysel Sulama Hibe Destekleri: 35 milyon 787 bin 551 TL

        Uzman Eller Proje Desteği: 8 milyon 216 bin 616 TL

        Malak Desteği: 2 milyon 270 bin 550 TL
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        Çiftçilere müjde! Destek ödemeleri başlıyor
        Haberler Ekonomi 7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? BAKAN son dakika DUYURDU!
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