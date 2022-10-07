7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? BAKAN son dakika DUYURDU!

BUGÜN HESAPLARDA!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.