2022 Tarım desteği ödemesi yatırıldı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemeleri hakkında merakla beklenen sorulara yanıt verdi. Peki, 7 Ekim Tarımsal destek ödemeleri YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği bugün mü yatacak? BAKAN son dakika DUYURDU!
BUGÜN HESAPLARDA!
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.
HANGİ DESTEKLER YATACAK?
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği
Bireysel Sulama Hibe Destekleri