THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacağını duyurdu!

Salgın sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen havayolları arasında bulunan Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. 389 uçak ile filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu havayolu şirketi konumunda bulunan THY, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy. com üzerinden yeni pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı. İlana 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. THY, yeni katılacak adaylara birçok ek ayrıcalık sunuyor.
İŞTE ŞARTLARI
✔ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
✔ En az lisans derecesi mezunu olmak,
✔ 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,
✔ Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması.
✔ Askerlik hizmetini tamamlamak veya en az 2 yıl tecil ettirebilmek,
✔ Adli sicil kaydı olmamak,
✔ Daha önce THY veya diğer kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
✔ Daha önce THY AO ve THY AO'nun iştirak şirketlerinden ayrılmış olmamak. (Cevdet ÖZDEMİR)
EV SAHİPLERİ ABARTTI
İstanbul'da yüksek fiyatlarla evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, alacaklarını garanti altında tutmak için yeni şartlar icat ediyor. Kiralık ilanı veren bazı ev sahiplerinin, meslekten maaş bordrosuna, kredi notuna kadar yeni şartlar sıraladığı görüldü. Bunlara ek olarak 6 aylık peşin kira ya da en az 2-3 depozito gibi şartlar da ev arayanları zor durumda bıraktı. Başakşehir'deki bir evin ilanında kiracının kredi notu ibraz etmesi zorunlu tutulurken; Beşiktaş'taki bir başka kiralık evin ilan şartlarında ise '4 aylık peşin kira, 2 depozito, 1 yıllık peşin aidat ve 30 bin liralık senet alınacağı'na yer verildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hukuka aykırıdır bu. Kimse kimsenin maaşını, sabıka kaydını sorgulayamaz. Bu bilgileri vermek zorunda değiller" dedi.