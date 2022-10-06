THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacağını duyurdu!





SÖZLEŞMELİYE 2 FORMÜL

Milyonların beklediği yenilikler birbiri ardına hayata geçiyor. Sözleşmelilere kadro çalışmasında da sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında memur sendikalarıyla da görüşmeler yapılırken, 2 taslak gündeme geldi. Birinci taslakta kamudaki sözleşmeli çalışanlardan 3 yılı dolduranların kadroya geçirilmesi üzerinde duruluyor. Bu taslağa göre, çalışma süresi 3 yıldan az olanlar ise doldurduklarında kadroya geçebilecek. İkinci taslakta da kamudaki mevcut sözleşmeli personelin otomatik olarak kadroya geçirilmesi yer alıyor. Sözleşmelilere yönelik düzenlemenin bu ay bitmeden Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Memur-Sen de geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletmişti. Bu taleplerin başında sürelisüresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılması, tayin, terfi, nakil, izin hakları da talepler arasında.



HAVACILIK BULUŞMASI

Saha İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim'de düzenlenen SAHA EXPO 2022'de savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler sergilenecek. 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirecek SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 bin profesyonel ziyaretçi hedefliyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Fuar 1 Kasım-1 Şubat'ta da metaverse evreninde yapılacak" dedi.



640 BİN KİŞİYE KADRO GELİYOR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. Fakat o sırada KİT'lerde 90 bin küsur işçimiz kadrodan istifade edemedi. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum Kasım ayı içerisinde sonlandırırız" dedi. Mevsimlik işçiler ile geçici işçilere yönelik de düzenleme yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle konuştu: Kamuda sözleşmeli çalışanlar hakkında bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında. Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.

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