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    THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacağını duyurdu!

    İnsan kaynakları sitesinden yeni ilan açan THY, yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı alacağını duyurdu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    THY ikinci pilot alacak

    Salgın sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen havayolları arasında bulunan Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. 389 uçak ile filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu havayolu şirketi konumunda bulunan THY, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy. com üzerinden yeni pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı. İlana 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. THY, yeni katılacak adaylara birçok ek ayrıcalık sunuyor.



    İŞTE ŞARTLARI
    ✔ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
    En az lisans derecesi mezunu olmak,
    ✔ 01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,
    Boy uzunluğunun 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması.
    ✔ Askerlik hizmetini tamamlamak veya en az 2 yıl tecil ettirebilmek,
    Adli sicil kaydı olmamak,
    ✔ Daha önce THY veya diğer kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
    Daha önce THY AO ve THY AO'nun iştirak şirketlerinden ayrılmış olmamak. (Cevdet ÖZDEMİR)



    EV SAHİPLERİ ABARTTI
    İstanbul'da yüksek fiyatlarla evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri, alacaklarını garanti altında tutmak için yeni şartlar icat ediyor. Kiralık ilanı veren bazı ev sahiplerinin, meslekten maaş bordrosuna, kredi notuna kadar yeni şartlar sıraladığı görüldü. Bunlara ek olarak 6 aylık peşin kira ya da en az 2-3 depozito gibi şartlar da ev arayanları zor durumda bıraktı. Başakşehir'deki bir evin ilanında kiracının kredi notu ibraz etmesi zorunlu tutulurken; Beşiktaş'taki bir başka kiralık evin ilan şartlarında ise '4 aylık peşin kira, 2 depozito, 1 yıllık peşin aidat ve 30 bin liralık senet alınacağı'na yer verildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hukuka aykırıdır bu. Kimse kimsenin maaşını, sabıka kaydını sorgulayamaz. Bu bilgileri vermek zorunda değiller" dedi.



        GENÇLERE 'AKADEMİK KAMP' FIRSATI
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz 'Akademik Kamplar' düzenleyecek. Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Kamplar Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri ve Müzik alanlarında yapılacak. Önemli akademisyenler ve profesyoneller gençlerle buluşacak" dedi. Başvurular 17 Ekim'e kadar yapılacak. Burcu ŞEN



        İSTANBUL HAVALİMANI 'EN İYİ' SEÇİLDİ
        Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçti. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Bu havalimanı özellikle yakın çevresiyle birlikte düşünüldüğünde bu ülkenin vizyon projelerinden birisi" diye konuştu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu da "Bu seçimde 240 bin kişi oy attı ve geçen sene ikinci olduğumuz listede bu yıl dünyanın en iyi havalimanı olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.



        SÖZLEŞMELİYE 2 FORMÜL
        Milyonların beklediği yenilikler birbiri ardına hayata geçiyor. Sözleşmelilere kadro çalışmasında da sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında memur sendikalarıyla da görüşmeler yapılırken, 2 taslak gündeme geldi. Birinci taslakta kamudaki sözleşmeli çalışanlardan 3 yılı dolduranların kadroya geçirilmesi üzerinde duruluyor. Bu taslağa göre, çalışma süresi 3 yıldan az olanlar ise doldurduklarında kadroya geçebilecek. İkinci taslakta da kamudaki mevcut sözleşmeli personelin otomatik olarak kadroya geçirilmesi yer alıyor. Sözleşmelilere yönelik düzenlemenin bu ay bitmeden Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Memur-Sen de geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletmişti. Bu taleplerin başında sürelisüresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılması, tayin, terfi, nakil, izin hakları da talepler arasında.

        HAVACILIK BULUŞMASI
        Saha İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim'de düzenlenen SAHA EXPO 2022'de savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik son yenilikçi çözümler ve teknolojiler sergilenecek. 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirecek SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 bin profesyonel ziyaretçi hedefliyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Fuar 1 Kasım-1 Şubat'ta da metaverse evreninde yapılacak" dedi.

        640 BİN KİŞİYE KADRO GELİYOR
        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. Fakat o sırada KİT'lerde 90 bin küsur işçimiz kadrodan istifade edemedi. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum Kasım ayı içerisinde sonlandırırız" dedi. Mevsimlik işçiler ile geçici işçilere yönelik de düzenleme yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle konuştu: Kamuda sözleşmeli çalışanlar hakkında bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında. Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.

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