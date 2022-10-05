Tıbbi işlem yaptığı belirlenen 9 güzellik salonuna 1.4 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığını da ortaya çıkardı. Güzellik salonlarında 'botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme' gibi cerrahi yöntemler kullanıldığını tespit eden bakanlık, her birine 155 bin 712 lira olmak üzere 9 güzellik salonuna toplamda 1 milyon 401 bin 408 lira idari para cezası kesti. İşletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı veren Bakanlık, "Güzellik salonlarında tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz" değerlendirmesini yaptı.



SAHTE PROFESÖR!

Bakanlık ayrıca 'sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı' gibi reklam içerikli ifadelerle metabolik cerrahi yöntemlere internet üzerinden talep oluşturan kişiye de ceza kesti. Sağlık mevzuatının izin verdiği bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sınırının aşıldığı tespit edilirken, 'Genel Cerrahi Uzmanı' unvanına sahip olan şahsın, cerrahi branşına dair konularda 'Elektronerofizyoloji' alanında aldığı 'Profesör' unvanını kullanarak tüketicileri yanılttığı belirlendi. Bakanlık bu kişiye 114 bin lira idari para cezası kesti.

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