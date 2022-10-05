Bakan Muş ikinci el otomobilde yeni düzenleme için tarih verdi: Meclis'e geliyor!

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin beşincisi Trabzon'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı himayesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen zirvede ihracatın geleceği masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki resesyon endişelerine rağmen eylülde ihracatın yüzde 9.2 artarak 22.6 milyar dolara çıktığını söyledi. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğuna değinen Muş, "2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı" diye konuştu.
Dünyadaki güç dengelerinin değişmesi nedeniyle ihracattaki artış hızında yavaşlama olduğuna dikkat çeken Muş, "Eylül ayı ihracat artış oranımız yüzde 9 iken ağustostaki artış yüzde 13'tü. Temmuz'da yüzde 18'di. İhracat artıyor ama artış hızında düşüş var" dedi. Bakan Muş, küresel anlamda talepte bir azalma olsa da Türkiye'nin ihracat hedefini yakalayacağının altını çizerek, "Bu hedeften şaşmadık. Gerçekleşeceğine inanıyoruz. Kimsenin öngörüde bulunamadığı bir ortamdayız. Bu şartlar altında Türkiye hem ekonomik büyümeyi gerçekleştiriyor hem ihracatı artırıyor hem de sabit sermaye yatırımlarına devam ediyor" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALI
Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-Ticaret Kanunu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, "Yaşanan çok üzücü bir olay. Hayal kırıklığı. Parlementodaki tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Oybirliği ile kanun geçti. CHP'deki arkadaşlar da desteklediler. Hal böyle olunca icracı bakanlık olarak elimiz kuvvetlenmişti. CHP grubu vekillerinin böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. Bu tepeden gelen bir talimat. Grup karar alarak imzalanmış. Bu talimata istinaden Anayasa Mahkemesi'ne götürmek zorunda kalmışlar. Neye itiraz ettiklerini bizde merak ediyoruz. Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) açıklaması gerekiyor. Toplum merak ediyor. Sürenin dolumuna 3 gün kala dilekçe veriliyor. Çok üzüldüm. CHP vekillerine de çok üzüldüm. Bunu isteyerek verdiklerini düşünmüyorum" dedi.
Bakan Muş, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklediklerini, bunun ardından durumu değerlendireceklerini ancak yasanın diğer maddelerinin uygulanmaya başlayacağını anlattı. Bakan Mehmet Muş, dijital ekonomiye yönelik rekabet hukukunu güncellediklerini ve yeni tanımlamalar eklediklerini söyledi. E-ticaretin sadece pazar yerinden oluşmadığını belirten Muş, "Artık dikkat edin reklamlar bile farklı sosyal mecralara kaydı. Dijital yapılarla ilgili bütün dünya çok önemli düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla biz hemen hemen bitirdik. Beklentimiz, bütçeden hemen önce TBMM'den çıkar diye tahmin ediyorum" dedi.
GÜRCİSTAN'LA YENİ SINIR KAPISI YÜZDE 70 TAMAMLANDI
Rusya-Ukrayna savaşı, Gürcistan sınır kapısı ve Ermenistan'la kapı açılma ihtimaline yönelik değerlendirmeleri sorulan Bakan Mehmet Muş, mevcut kapıların kapasitelerini artırdıklarını, Gürcistan'da yüzde 70 oranında tamamlanan yeni bir kapıyı daha devreye alacaklarını açıkladı. Muş, şöyle devam etti: "Ro-Ro'ları, deniz yolunu kullanmak burada önemli. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Özellikle Avrupa'ya da Ro-Ro ile gidişleri artırmaya çalışıyoruz. Sadece kara yolu değil, deniz ve demir yolunu da artırmaya çalışıyoruz. Ermenistan meselesinde siyasi gelişmeler önemli. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin çok duyarsız kalacağı bir şey değil. Orada ilişkilerde normalleşme olursa, biz ekonomik anlamda gerekli kapıyı açar, gümrük işlemlerini başlatırız. Ancak bu oradaki siyasi gelişmelere bağlı. Çünkü orada bazı ihtilaf konuları var. Orada bir siyasi uzlaşı olmadan, bizim buradan bir kapı açmamız çok zor görünüyor."
HALDE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Hal ve perakende yasaları konusunda da bilgi veren Bakan Muş, "Halde en büyük sıkıntımız kayıt dışılık. Bunla ilgili bir çalışma içindeyiz. Perakende sektörüyle ilgili AB'nin çeşitli düzenlemeleri var, onları da inceliyoruz. Burada bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Rasyonel olmayacak söylemler, yatırım yapacak olanları korkutur. Rasyonel olmayan bir şeyin içinde olmayacağız. Yüksek vergili ürünlerin kayıt dışı ticareti yapılabiliyor, bunları kayıt altına almak için çalışmalar yapıyoruz" cevabını verdi.