Bakan Muş ikinci el otomobilde yeni düzenleme için tarih verdi: Meclis'e geliyor!



Bakan Muş, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklediklerini, bunun ardından durumu değerlendireceklerini ancak yasanın diğer maddelerinin uygulanmaya başlayacağını anlattı. Bakan Mehmet Muş, dijital ekonomiye yönelik rekabet hukukunu güncellediklerini ve yeni tanımlamalar eklediklerini söyledi. E-ticaretin sadece pazar yerinden oluşmadığını belirten Muş, "Artık dikkat edin reklamlar bile farklı sosyal mecralara kaydı. Dijital yapılarla ilgili bütün dünya çok önemli düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla biz hemen hemen bitirdik. Beklentimiz, bütçeden hemen önce TBMM'den çıkar diye tahmin ediyorum" dedi.



GÜRCİSTAN'LA YENİ SINIR KAPISI YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Rusya-Ukrayna savaşı, Gürcistan sınır kapısı ve Ermenistan'la kapı açılma ihtimaline yönelik değerlendirmeleri sorulan Bakan Mehmet Muş, mevcut kapıların kapasitelerini artırdıklarını, Gürcistan'da yüzde 70 oranında tamamlanan yeni bir kapıyı daha devreye alacaklarını açıkladı. Muş, şöyle devam etti: "Ro-Ro'ları, deniz yolunu kullanmak burada önemli. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Özellikle Avrupa'ya da Ro-Ro ile gidişleri artırmaya çalışıyoruz. Sadece kara yolu değil, deniz ve demir yolunu da artırmaya çalışıyoruz. Ermenistan meselesinde siyasi gelişmeler önemli. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin çok duyarsız kalacağı bir şey değil. Orada ilişkilerde normalleşme olursa, biz ekonomik anlamda gerekli kapıyı açar, gümrük işlemlerini başlatırız. Ancak bu oradaki siyasi gelişmelere bağlı. Çünkü orada bazı ihtilaf konuları var. Orada bir siyasi uzlaşı olmadan, bizim buradan bir kapı açmamız çok zor görünüyor."



HALDE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hal ve perakende yasaları konusunda da bilgi veren Bakan Muş, "Halde en büyük sıkıntımız kayıt dışılık. Bunla ilgili bir çalışma içindeyiz. Perakende sektörüyle ilgili AB'nin çeşitli düzenlemeleri var, onları da inceliyoruz. Burada bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Rasyonel olmayacak söylemler, yatırım yapacak olanları korkutur. Rasyonel olmayan bir şeyin içinde olmayacağız. Yüksek vergili ürünlerin kayıt dışı ticareti yapılabiliyor, bunları kayıt altına almak için çalışmalar yapıyoruz" cevabını verdi.