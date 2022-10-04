Bakan Muş açıkladı! Yeni rekor: "Eylül ayında 22.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayı ihrcat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." dedi.



BU, EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMIDIR



Bakan Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır.

Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık." ifadelerini kullandı.