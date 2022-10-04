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    • Ekonomi
    • 04.10.2022 10:20
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    • 04.10.2022 11:03
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    Bakan Muş açıkladı! Yeni rekor: "Eylül ayında 22.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı"

    Son dakika haberleri! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayı ihrcat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayı ihrcat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur." dedi.


    BU, EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMIDIR

    Bakan Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır.

    Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık." ifadelerini kullandı.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Ekonomi Bakan Muş açıkladı! Yeni rekor: "Eylül ayında 22.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı"
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