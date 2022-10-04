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    Maaşlara enflasyon ayarı! Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15.91, memurlara ve memur emeklilerine %16.99 artış göründü

    3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.05 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8 artışa ilaveten enflasyon farkı göründü. Ocak zammı için geriye 3 veri daha kaldı...

    Çığıl Ön Yener
    Maaşlara enflasyon ayarı

    Memurların ve emeklilerin Ocak zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 3 aylık bölümünün verisi ortaya çıktı.



    Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti.



    Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 7.05 çıktı.



        Toplu sözleşmede yüzde 7 olarak belirlenen oran aşıldığı için memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı.



        Geriye 3 veri kaldı. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 3 tahmin var.



        İşte bu tahminlere göre yeni zam hesaplamaları...



            3 TAHMİN BULUNUYOR
            TAHMİN 1:             Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.



            Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak.



            Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.



                TAHMİN 2: Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.



                Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.73 oldu.



                Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.83 olarak gerçekleşecek.



                    SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'e ulaşacak.



                    TAHMİN 3: Memurların ve emeklilerin artışına yönelik son ipucunu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi gösterdi.



                    Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 çıktı.



                        Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 22.15 olarak gerçekleşecek.



                        Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 22.15 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 23.29'a ulaşacak.



                        EK İYİLEŞTİRME DE OLABİLİR
                        Memurlara ve emeklilere Ocak'ta bir ek iyileştirme yapılması da gündemde.



                            Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor.



                            Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın Ocak'ta yükseltileceği beklentisi bulunuyor.



                            Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var.



                                Memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'te devreye girecek.



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                                Kuruluş Osman
                                Haberler Ekonomi Maaşlara enflasyon ayarı! Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15.91, memurlara ve memur emeklilerine %16.99 artış göründü
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