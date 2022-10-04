China Today ve Turkuvaz Medya iş birliği ile gerçkeleşen 3. Çin-Türkiye Değişim Forumu’nda önemli açıklamalar





İŞ BİRLİĞİ IÇIN ÖNERİLER

Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) Başkanı Du Zhanyuan açılışta yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye'nin ilişkilerini ileri bir seviyeye taşıma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti. Bu ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik önerilerini sıralayan Zhanyuan, ilk olarak karşılıklı siyasi güvenin artırılarak ekonomik-ticari iş birliğinin temelini sağlamlaştırılması gerektiğine işaret ettikten sonra, "Geniş fikir birliği ile pragmatik eylemlerle, iki taraf arasındaki sağlıklı ve istikrarlı ilişki desteklenmeli. Uzun vadeli karşılıklı fayda ve iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçları elde etmeliyiz" dedi. Çin'in ortaklaşa inşa ettiği 'Kuşak ve Yol' girişiminin, Türkiye'nin 'Orta Koridor' planıyla yakından bağlantılı olduğunu belirten Zhanyuan, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Taraflar, mevcut iş birliği çerçevesinde kendi avantajlarından tam anlamıyla yararlanmalı. Bilimsel ve teknolojik yenilik, yeşil ekonomi, halk sağlığı, altyapı ve diğer alanlarda iş birliğini daha da güçlendirmeli. Çin, bu yıl Kasım ayında 5. CIIE'ye ev sahipliği yapacak. Fuara Türk firmalarının aktif katılımını, daha fazla Türk ürününün ve kaliteli hizmetin Çinli tüketicilere ulaşmasını bekliyoruz. İki ülke de çok taraflı ekonomik iş birliğini aktif olarak genişletmeli. Tek taraflılığa, korumacılığa, ticaret engellerine, yaptırımların kötüye kullanılmasına karşı çıkılmalı. Dünya ekonomisinin toparlanmasına ve gelişmesine birlikte katkıda bulunmalıyız." Zhanyuan son önerisini ise şöyle özetledi: "İnsanlar ve kültürler arasındaki alışverişleri derinleştirip, iki halkın kalpten kalbe bağını teşvik etmeliyiz. Son yıllarda kültür, eğitim, turizm, spor ve medya alanlarında Çin ile Türkiye arasındaki alışverişler ivme kazandı. İki ülkedeki her kesimden kurum ve düşünce kuruluşları taraflar arasında kültür, toplum ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda alışverişi teşvik edilmeli. Özellikle, iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşları iş birliği planlayıp raporlar hazırlamalı. Çeşitli alanlarda Çin-Türkiye iş birliği için öneri, fikir desteği ve kamuoyu desteği sağlamalı."