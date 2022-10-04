Asgarı ücrete ‘10 puan’ formülü! Enflasyonun üzerinden artış sinyalleri geliyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış da Ocak'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de yapılan açıklamalar asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ortaya koydu. Enflasyonun ağırlıklı olarak yıl sonunda yüzde 65-70 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Enflasyonun 10 puan üzerine kadar ilave yapılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yüzde 75-80 zam söz konusu olabilecek. Yıldan yıla şeklinde hesap yapılırsa asgari ücret 4 bin 253 liradan 7 bin 442-7 bin 655 lira aralığına çıkabilecek. Temmuz'da ara zamla ulaşılan 5 bin 500 liralık tutara bu artışlar yansıtılırsa da yeni asgari ücret 9 bin 625-9.900 lira aralığına yükselecek.
TOGG NET AÇIKLAMA
TOGG, hakkında yayılan spekülatif haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddiaların arttığı vurgulandı. Açıklamada, "Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön siparişsatış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin arttığını gözlemliyoruz. Spekülatif haberlere itibar edilmemeli" denildi.
MOBİLYACILAR İHRACATTA YILI 5.8 MİLYAR DOLAR İLE KAPATACAK
Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek amacıyla yola çıkan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), hamlelerine başladı. 'Mobilya Sektör Buluşmaları'nın ilkini MASKO'da gerçekleştiren MOYSAD, buluşmada mobilya sektörünün geleceğini mercek altına almak adına sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
TECRÜBE PAYLAŞIMI
MOYSAD Başkanı Dr. Alpaslan Baki Ertekin, "Derneği Ekim 2021'de 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Bizim için 'mobilyanın büyükleri' diyorlar; biz mobilyanın büyükleri değil, mobilyada diğer şirketlere öncülük etmeye çalışan şirketleriz" şeklinde konuştu. Teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadıkları ve elde ettikleri tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istediklerini ve bu amaçla bu derneği kurduklarını aktaran Ertekin, şunları söyledi: "Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve yaklaşık 11 aylık süreçte belirli noktalarda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Türkiye'de mobilya sektörü emek yoğun bir sektör. 65 bin işletmenin olduğundan bahsediliyor, direkt ve dolaylı 500 bin kişiye istihdam ettiği konuşuluyor. Geçen sene 4.8 milyar dolar bir ihracatımız vardı. Bu seneyi ise 5.8 milyar dolar civarında kapatacak."