Asgarı ücrete ‘10 puan’ formülü! Enflasyonun üzerinden artış sinyalleri geliyor! İşte merak edilen soruların yanıtları





KÜLTÜR MİRASI MESLEKLERE 250 BİN TL HİBE

KOSGEB, Anadolu'nun kadim mesleklerini sürdürmek için yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nda başvuruları almaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ön başvuru yapan 602 işletme, 30 Aralık'a kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabilecek. Program ile usta-çırak ilişkisini güçlendirmek amacıyla yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Ön başvurulara bakıldığında 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunuyor. Seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ilk sıralarda yer alıyor. Şapka imalatı, gramafon tamirciliği, at arabası/ fayton imalatı gibi meslekler de dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ön başvuruların 72 ilden olması dikkat çekiyor. En fazla başvurunun geldiği illeri İstanbul (57), Denizli (41), Gaziantep (36), Şanlıurfa (26) ve Bursa (24) oluşturuyor. Başvuru yapan işletmeler oluşturulacak kurulda değerlendirmeye alınacak.



ÜNİVERSİTELER ZAM ŞAMPİYONU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 3.08 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Eylül'de geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 52.4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83.45 artış gösterdi. Eylül'de artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 9.99 ile konut, yüzde 6.99 ile eğitim, yüzde 3.40 ile haberleşme olarak belirlendi. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en fazla fiyat artışı yüzde 22.7 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18.21 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.



ÜRETEN KADINLARA ÖDÜL

Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması'nın ikincisi için başvuruların başladığını duyurdu. 'Mikro Üretici Kadın Girişimci' kategorisinde birinci 325 bin, ikinci 250 bin, üçüncü 200 bin, 'KOBİ Üretici Kadın Girişimci' kategorisinde birinci 375 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin, 'Kadın Kooperatifleri' kategorisinde birinci 400 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin lira ödül almaya hak kazanacak. 'Sıfır Atık' kategorisi birincisine de 500 bin lira özel ödül verilecek. Başvurular, 3 Ekim-25 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Yurdun her köşesinde üreten, yaşadığı bölgeye katkı vermeyi kendine ilke edinen kadınları tüm gücümüzle desteklemekteyiz" dedi.

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