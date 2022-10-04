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    Asgarı ücrete ‘10 puan’ formülü! Enflasyonun üzerinden artış sinyalleri geliyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

    Yeni asgari ücret için şimdiden gündem olurken, enflasyonun üzerinde artış sinyalleri geliyor. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Yapılacak artış başka kimleri etkileyecek? İşte sizler için derlediğimiz 4 Ekim tarhli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Asgarı ücrete ‘10 puan’ formülü

    Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış da Ocak'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Hem geçmiş dönemlerde yapılan artışlar hem de yapılan açıklamalar asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılacağını ortaya koydu. Enflasyonun ağırlıklı olarak yıl sonunda yüzde 65-70 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Enflasyonun 10 puan üzerine kadar ilave yapılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yüzde 75-80 zam söz konusu olabilecek. Yıldan yıla şeklinde hesap yapılırsa asgari ücret 4 bin 253 liradan 7 bin 442-7 bin 655 lira aralığına çıkabilecek. Temmuz'da ara zamla ulaşılan 5 bin 500 liralık tutara bu artışlar yansıtılırsa da yeni asgari ücret 9 bin 625-9.900 lira aralığına yükselecek.



    TOGG NET AÇIKLAMA
    TOGG, hakkında yayılan spekülatif haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddiaların arttığı vurgulandı. Açıklamada, "Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön siparişsatış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin arttığını gözlemliyoruz. Spekülatif haberlere itibar edilmemeli" denildi.



    MOBİLYACILAR İHRACATTA YILI 5.8 MİLYAR DOLAR İLE KAPATACAK
    Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek amacıyla yola çıkan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), hamlelerine başladı. 'Mobilya Sektör Buluşmaları'nın ilkini MASKO'da gerçekleştiren MOYSAD, buluşmada mobilya sektörünün geleceğini mercek altına almak adına sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

    TECRÜBE PAYLAŞIMI
    MOYSAD Başkanı Dr. Alpaslan Baki Ertekin, "Derneği Ekim 2021'de 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Bizim için 'mobilyanın büyükleri' diyorlar; biz mobilyanın büyükleri değil, mobilyada diğer şirketlere öncülük etmeye çalışan şirketleriz" şeklinde konuştu. Teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadıkları ve elde ettikleri tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istediklerini ve bu amaçla bu derneği kurduklarını aktaran Ertekin, şunları söyledi: "Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve yaklaşık 11 aylık süreçte belirli noktalarda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Türkiye'de mobilya sektörü emek yoğun bir sektör. 65 bin işletmenin olduğundan bahsediliyor, direkt ve dolaylı 500 bin kişiye istihdam ettiği konuşuluyor. Geçen sene 4.8 milyar dolar bir ihracatımız vardı. Bu seneyi ise 5.8 milyar dolar civarında kapatacak."



        KÜLTÜR MİRASI MESLEKLERE 250 BİN TL HİBE
        KOSGEB, Anadolu'nun kadim mesleklerini sürdürmek için yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nda başvuruları almaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ön başvuru yapan 602 işletme, 30 Aralık'a kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabilecek. Program ile usta-çırak ilişkisini güçlendirmek amacıyla yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Ön başvurulara bakıldığında 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunuyor. Seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ilk sıralarda yer alıyor. Şapka imalatı, gramafon tamirciliği, at arabası/ fayton imalatı gibi meslekler de dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ön başvuruların 72 ilden olması dikkat çekiyor. En fazla başvurunun geldiği illeri İstanbul (57), Denizli (41), Gaziantep (36), Şanlıurfa (26) ve Bursa (24) oluşturuyor. Başvuru yapan işletmeler oluşturulacak kurulda değerlendirmeye alınacak.

        ÜNİVERSİTELER ZAM ŞAMPİYONU
        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de aylık bazda yüzde 3.08 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Eylül'de geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 52.4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83.45 artış gösterdi. Eylül'de artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 9.99 ile konut, yüzde 6.99 ile eğitim, yüzde 3.40 ile haberleşme olarak belirlendi. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en fazla fiyat artışı yüzde 22.7 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18.21 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

        ÜRETEN KADINLARA ÖDÜL
        Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması'nın ikincisi için başvuruların başladığını duyurdu. 'Mikro Üretici Kadın Girişimci' kategorisinde birinci 325 bin, ikinci 250 bin, üçüncü 200 bin, 'KOBİ Üretici Kadın Girişimci' kategorisinde birinci 375 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin, 'Kadın Kooperatifleri' kategorisinde birinci 400 bin, ikinci 300 bin, üçüncü 250 bin lira ödül almaya hak kazanacak. 'Sıfır Atık' kategorisi birincisine de 500 bin lira özel ödül verilecek. Başvurular, 3 Ekim-25 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Yurdun her köşesinde üreten, yaşadığı bölgeye katkı vermeyi kendine ilke edinen kadınları tüm gücümüzle desteklemekteyiz" dedi.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Ekonomi Asgarı ücrete ‘10 puan’ formülü! Enflasyonun üzerinden artış sinyalleri geliyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
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