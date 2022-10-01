Ziraat Bankası Mazot ve Gübre Desteği sorgulama! Mazot Gübre desteği neden yatmadı, ödeme tarihi!

Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı soruları gündemde yer alıyor. 2023 yılı Mart ayında ödenecek 2022 yılı mazot gübre desteğini 6 ay erkene alınarak en geç Ekim başında çiftçiye ödeneceği açıklanmıştı. Peki Mazot Gübre desteği neden yatmadı? Mazot Gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet Mazot ve Gübre Desteği sorgulama ekranı!
Mazot ve Gübre desteği Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere ödeniyor. Mart ayında beklenen ödeme tam 6 ay öne çekildi. Ancak henüz parasını alamayanlar konuya ilişkin gelişmeleri araştırıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEDEN YATMADI?
Bakan Kirişci Mazot ve Gübre desteği bekleyen vatandaşlara şu açıklamalarda bulundu; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın.
Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."
Buna göre Mazot ve gübre desteğinin Ekim ayında hesaplara yatması bekleniyor.