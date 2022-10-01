Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete giriyor l Ekonomi haberleri





SERVİS KARMAŞASINA SON

Yeni tüketici düzenlemesinin bugün yürürlüğe girmesiyle kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak. Yeni kanun gereği, tüketici ve konut kredileri verilirken krediyle ilgili olmayan sigortalar, yan finansal ürün ve hizmetlerin dayatılması yasak olacak. Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini ileterek takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak. Özel servis istasyonlarına 'yetkili servis istasyonu' algısı oluşturacak şekilde hizmet vermelerinin önlenmesi için fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde 'özel servis' ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi imkanı tanındı.



TORBA MESAİSİ

TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor. Ekim ayında milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis gündemine gelecek. KYK borçlarının üzerindeki enflasyon farkı silinecek. İşverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. İşverenler, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücret vergiden istisna olacak. Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminde 25 yerine 50 kilovatlık kısım vergiden istisna olacak. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek. GSM kuruluşları, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde vergiden indirilecek. Ayrıca varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. 2 düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon kişi bulunuyor.

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