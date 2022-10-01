Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor

ALMANYA ENERJİ İÇİN 194 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Almanya, artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için 194 milyar dolarlık bir program açıkladı. Ülkede tüketiciler ve şirketler sıcaklıklar düşmeye başladıkça olumsuz etkilerden korunmaya çalışılacak.

ALMANYA'NIN TADI KAÇTI

Almanya'daki yüksek enerji fiyatları bir büyük şirketin daha iflasına neden oldu. Almanya'da 1892 yılından bu yana ülkenin en sevilen şekerlerini üreten Bodeta, iflasını açıkladı. Yeşil ambalajlı naneli şekeri ile tanınan Bodeta, "Enerji maliyetlerinin yanı sıra son aylarda hammadde fiyatlarının da aşırı zamlanması bizi bu adıma zorladı" açıklamasını yaptı. Şirket şekerin yüzde 100, glikozun ise yüzde 200 zamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Ambalaj maliyetleri de arttı. Aynı zamanda asgari ücretin 1 Ekim'den itibaren artacak olması, maliyetleri daha da artırdı" ifadesi kullanıldı. Şirketin 110 çalışanın kasıma kadar maaşları Federal İş Ajansı güvencesi altında.