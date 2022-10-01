Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini güçlendirdi. Euro Bölgesi enflasyonunda çift haneye varan tarihi yükseliş, ECB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentisini de güçlendirdi. Eurostat verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 9.1'den 10'a yükselerek rekor tazeledi. Beklenti yüzde 9.7'ydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1.2 arttı, beklenti yüzde 0.9 artış yönündeydi.
ARTIŞLAR GENELE YAYILDI
Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı verirken, fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon yıllık bazda artışını sürdürerek yüzde 4.3'ten 4.8'e çıkarak tüm zamanların zirvesine yükseldi. ECB'nin gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Banka son iki toplantıda toplam 125 baz puanlık rekor faiz artışı gerçekleştirmişti.
HEDEFTEN ÇOK UZAK
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kazaks, geçtiğimiz günlerde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe çok uzak olduğunu, bu nedenle bir sonraki adımın yüksek montanlı olması gerektiğini ve 75 baz puanlık artışı tercih edeceğini belirtmişti. ECB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu ve talebi düşürmek için faiz oranlarında artışın gelecek toplantılarda devam edeceği mesajı vermişti. Bugün açıklanan diğer bir veri, bölgede işsizlik oranının ağustosta yüzde 6.6 ile rekor düşük seviyeye indiğini gösterdi.