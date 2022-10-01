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    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 17 ilde 5 bin konutun temeli atılıyor

    Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    17 ilde temel atılıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 25 Ekim'de atacaklarını söyledi. 5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "31 Ekim tarihine kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."



    CEVABI GENÇLER VERDİ
    Bakan Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili olarak "Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete gençlerin 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı verdiğini söyledi. Konut fiyatlarının düştüğünü belirten Kurum, "Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor. Yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.



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    Haberler Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 17 ilde 5 bin konutun temeli atılıyor
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