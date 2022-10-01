Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 17 ilde 5 bin konutun temeli atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 25 Ekim'de atacaklarını söyledi. 5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "31 Ekim tarihine kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."