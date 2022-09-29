Peynir ekmek gibi gidiyor! Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar!

Ziraat Bankası müşterilerinin işlerini kolaylaştıran kampanyalar yapıyor. Her yıl piyasayı canlandırmak için farklı yollar arayan banka bu yıl ev fiyatlarının yükselmesine bir çare bulmuştur. Herkesin ev sahibi olabileceği kampanyayla ilgili detaylar haberimizde. İşte 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar...
Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi
Halbankası aldığı son kararlar tarafında her bireyin ev sahibi olma ihtimalini müjdeliyor. Vatandaşlar beğendikleri evler bağlamında ön ödeme şartını yerine getiremediklerinde bankasına uğrayabilir ve bunu kolayca halleder. 1.000.000 TL'ye varan krediler yardımıyla pek çok vatandaş gereksinimlerini hemen karşılayabilecekler.
İsterseniz internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilir dilerseniz şubeye giderek. Tek fark yüksek miktarlarda krediler amacıyla gelir belgesiyle Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Böylece ayrıcalıklı bir şekilde kredi kullanın!
Hemen Kredi Kolaylığı
Pandemiden evvel kredi müracaatı bağlamında lüzumlu olan koşullardan bir tanesi kredi notunun yüksek olmasıydı. Ancak yaşanan zorluklar nedeniyle devlet istenen kredi notunu aşağı çekmiştir. Bu sayede kredi notunuz yüksek olmasa da başvurunuz onaylanır ve hesabınıza hemen yatar. Anında kredi fırsatı konusu ile ilgili Halkbank ayrıcalıklı fırsatların adresi konumunda yer almaktadır.