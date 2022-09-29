Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.09.2022 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2022 10:31
    ABONE OL

    29 Eylül 1 LT benzin ve mozot fiyatları ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!

    Benzin ve mazot başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde düşüş devam ediyor. Araç sahipleri zam ya da indirim haberlerini sıklıkla takip ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? 29 Eylül 1 LT Benzin ve motorin ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!

    takvim.com.tr
    Motorine indirim var mı?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bugün 83,71 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte indirim haberleri de gelmeye başladı. Milyonlarca araç sahibi benzine ve motorine yeni bir indirim gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, Motorine indirim var mı? 29 Eylül 1 LT Benzin ve motorin ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? İşte merak edilenler!

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

    Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

    AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

    İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

    Benzin: 19,23 TL

    Motorin: 23,11 TL

    LPG: 10,98 TL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 83,71 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,71 dolardan işlem görüyor.

        Dün 85,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalarak 83,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,33 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve talepte azalışa işaret eden ABD'nin petrol stoklarındaki artış tahmini etkili oldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmek için "şahin" para politikasını sürdüreceği sinyalleri vermesinin ardından dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

        ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

        Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 150 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 333 bin varil artacağı yönündeydi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

        Öte yandan, ABD'nin Meksika Körfezi'nde Ian Kasırgası nedeniyle askıya alınan üretimin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığına yönelik haber akışı da arz tarafındaki endişeleri hafifletti. Üreticiler, petrol üretimini durdurduktan sonra işçileri açık deniz petrol platformlarına döndürmeye başladı.

        Bu yıl petrol ve gaz üretimini kesintiye uğratan ilk kasırga olan Ian Kasırgası nedeniyle körfezde günde yaklaşık 190 bin varillik petrol üretiminin askıya alınması gerekmişti.

        Brent petrolde teknik olarak 83,95 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 83,38 ile 83,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TOKİ projesinde ilk temeller atılıyor! İşte ilk konutların yapılacağı şehirler
        Haberler Ekonomi 29 Eylül 1 LT benzin ve mozot fiyatları ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!
            SON DAKİKA