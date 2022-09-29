29 Eylül 1 LT benzin ve mozot fiyatları ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bugün 83,71 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte indirim haberleri de gelmeye başladı. Milyonlarca araç sahibi benzine ve motorine yeni bir indirim gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, Motorine indirim var mı? 29 Eylül 1 LT Benzin ve motorin ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? İşte merak edilenler!
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,11 TL
LPG: 10,98 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL