Mir'in alternatifi bulundu! Turizmciler ve Rus turistler için yeni formül

Türk bankalarının tamamı Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Rus turist ülkemizde nasıl harcama yapacak?" sorusu akla geldi.
Rus turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla ülkemize geldiğine dikkat çeken turizmciler, otel ve uçak paketlerinin peşin satıldığını, bu kararın dışarıda yemek, alışveriş, eğlence gibi ekstra harcamaları etkileyebileceğini belirtiyor. Buna karşı önlem almak için harekete geçen turizmciler, ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor.
9 AYDA 500 MİLYON DOLAR
Bankalardan edinilen bilgilere göre, Ruslar Türkiye'de Mir kartla ocak ayından bugüne 500 milyon dolarlık harcama yaptı. Mir kartları ağırlıklı olarak paket turlarda değil, münferit olarak online sitelerden konaklama, uçak bileti alımında ve Türkiye'deki diğer harcamalarda kullanılıyor.