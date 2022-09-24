90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi veren Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik





VERGİ DİLİMİ KONUSU

Maaşlarda uygulanan vergi dilimi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Toplu sözleşmelerde sendikacılarımızın bize söylediği bir şey var. 'Biz toplu sözleşmelerde elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz' diyorlar. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşmelerimiz var. Bu konu da önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.