90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi veren Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
YENİ ÜCRET GELİYOR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya koyulacağının haberini vermek isterim" diye konuştu.