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    90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi veren Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik

    90 bin taşeron işçiye kadro çalışmasının tamamlandığını aktaran Bakan Bilgin, EYT için de ‘Çözüm aşamasına geldik’ dedi... İşte habere ilişlin tüm detaylar...

    EYT çözüm aşamasında

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



    YENİ ÜCRET GELİYOR
    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



    696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya koyulacağının haberini vermek isterim" diye konuştu.



        VERGİ DİLİMİ KONUSU
        Maaşlarda uygulanan vergi dilimi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Toplu sözleşmelerde sendikacılarımızın bize söylediği bir şey var. 'Biz toplu sözleşmelerde elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz' diyorlar. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşmelerimiz var. Bu konu da önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.



        Vergi diliminde yapılacak düzenlemenin oranının sorulması üzerine Bilgin, şunları söyledi: "Özellikle vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması."

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