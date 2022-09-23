Son dakika: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? EYT'de son durum ne? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin 2023 asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.
"ARALIK AYINDA YENİDEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.