Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.09.2022 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2022 14:58
    ABONE OL

    Son dakika: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? EYT'de son durum ne? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar

    Son dakika haberleri... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Vedat Bilgin, 2023 asgari ücretle ilgili "Enflasyonu göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz" dedi. Öte yandan EYT ile ilgili açıklamada da bulunan Bilgin, "Çözüm aşamasına geldik" ifadelerini kullandı.

    Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin 2023 asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

    "ARALIK AYINDA YENİDEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
    Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

        EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK

        EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.

        696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.

        Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim.
            Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor
            Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? EYT'de son durum ne? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar
                SON DAKİKA