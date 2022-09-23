Şeker pancarı alım fiyatı kaç TL? AÇIKLANDI! Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'nde şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Peki, Şeker Pancarı alım fiyatı kaç TL oldu? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!
Kirişci şu ifadeleri kullandı:
"Tarımı güçlendirmek ve üreticilerin emeğini koruma konusunda son derece kararlıyız. Tarım politikamızı gıda bağımsızlığını ve insanı merkeze alın bir bakışla devam ettiriyoruz. Şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da artmıştır. Çiftçilerimiz memnun edecek her fedakarlığı el birliği ile yapacağımıza inanıyorum.
Üretmeden bu ülkenin gelişmiş ülkeler arasında olması başka türlü mümkün değildir. Şeker pancarı üreticilerimize destek vermeye devam edceceğiz. 1 ton baz alım fiyatı 2021 yılı ürün için 420 TL olarak belirlenmiştir. Ancak küresel boyutta enerji ve girdi maliyetlerindeki gelişmeleri dikkate alarak 2021 yılı pancar baz alım fiyatını 15 TL prim destekleme ödemesi yaptık. Böylece pancar üreticilerine 100 milyon TL destek sağlamış oldu.