Şeker pancarı alım fiyatı kaç TL? AÇIKLANDI! Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!

Üretmeden bu ülkenin gelişmiş ülkeler arasında olması başka türlü mümkün değildir. Şeker pancarı üreticilerimize destek vermeye devam edceceğiz. 1 ton baz alım fiyatı 2021 yılı ürün için 420 TL olarak belirlenmiştir. Ancak küresel boyutta enerji ve girdi maliyetlerindeki gelişmeleri dikkate alarak 2021 yılı pancar baz alım fiyatını 15 TL prim destekleme ödemesi yaptık. Böylece pancar üreticilerine 100 milyon TL destek sağlamış oldu.