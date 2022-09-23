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    • Ekonomi
    • 23.09.2022 14:07
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    • 23.09.2022 14:09
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    Şeker pancarı alım fiyatı kaç TL? AÇIKLANDI! Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şeker pancarı alım fiyatıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bugünkü şeker alım fiyatı ton başına ne kadar olduğu belli oldu. Peki, Şeker Pancarı alım fiyatı kaç TL oldu? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!

    takvim.com.tr
    Şeker Pancarı alım fiyatı kaç TL? AÇIKLANDI!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'nde şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Peki, Şeker Pancarı alım fiyatı kaç TL oldu? Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!

    Kirişci şu ifadeleri kullandı:

    "Tarımı güçlendirmek ve üreticilerin emeğini koruma konusunda son derece kararlıyız. Tarım politikamızı gıda bağımsızlığını ve insanı merkeze alın bir bakışla devam ettiriyoruz. Şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da artmıştır. Çiftçilerimiz memnun edecek her fedakarlığı el birliği ile yapacağımıza inanıyorum.

    Üretmeden bu ülkenin gelişmiş ülkeler arasında olması başka türlü mümkün değildir. Şeker pancarı üreticilerimize destek vermeye devam edceceğiz. 1 ton baz alım fiyatı 2021 yılı ürün için 420 TL olarak belirlenmiştir. Ancak küresel boyutta enerji ve girdi maliyetlerindeki gelişmeleri dikkate alarak 2021 yılı pancar baz alım fiyatını 15 TL prim destekleme ödemesi yaptık. Böylece pancar üreticilerine 100 milyon TL destek sağlamış oldu.

        ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI YÜZDE 245 ARTIŞLA 1400 TL OLDU

        2022 sezon alımları için artan girdi maliyetlerine karşı gerekli çalışmaları bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü şeker alım fiyatı ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı yüzde 245 artış ile 1400 TL olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun."
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        Haberler Ekonomi Şeker pancarı alım fiyatı kaç TL? AÇIKLANDI! Bir ton şeker pancarı kaç TL oldu? 2022 güncel şeker pancarı fiyatları!
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