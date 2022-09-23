Kalyon’dan dev yatırım! Doğalgaz tesisi yıl sonuna kadar hazır hale getirilecek

Kalyon Holding enerji alanında önemli bir projeye imza atıyor. Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında bulunan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz- III) Projesi enerjideki arz güvenliği için kritik öneme sahip. Tesisin yıl sonundan önce kademeli olarak devreye alınması ve bu şekilde ilave kapasitenin kış ayları için hazır hale getirilmesi planlanıyor.







Projeyle ilgili açıklama yapan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu doğalgaz depolama tesisi ülkemizde hem doğalgazın fiyat olarak düşük olduğu zamanlarda satın alma imkânı vererek enerji maliyetlerini düşürürken hem de süregelen yıl içerisinde de talepte herhangi bir değişim olduğunda arz güvenliğini sağlayan kritik bir proje" dedi. Proje Direktörü Sercan Kalyoncu da "Kuzey Marmara Faz 3 projesi sonucunda tesisin toplam depolama kapasitesi 4.6 milyar metreküpe çıkarılacak. Günlük çekme kapasitesini 3 katına çıkarıyoruz. Yaklaşık 5 milyon haneye tekabül eden bir doğalgaz arzından bahsediyoruz" şeklinde konuştu. (Mahmut KEŞAN)

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