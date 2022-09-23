AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.