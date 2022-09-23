ABD'nin piyasaya 10 milyon benzin satacağı bilgisini paylaşması üzerine brent petrol varil fiyatı 90 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, beraberinde benzin ve motoin fiyatlarında da indirim beklentisini getirdi.
AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.
MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.