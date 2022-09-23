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    • Ekonomi
    • 23.09.2022 16:04
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    • 23.09.2022 16:21
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    İNDİRİM YOLDA! Motorine indirim var mı? 23 Eylül benzin, LPG, motorin güncel fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

    BD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda yani 75 baz puan oranında artırılması piyasalarda önceden fiyatlandığı için petrol fiyatlarında büyük bir etkiye neden olmadı. Ancak ABD'nin piyasaya 10 milyon varile kadar petrol satacağı bilgisinin paylaşılması brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Satışın başlamasıyla brent petrol fiyatlarında sonrasında da benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. Peki, motorine indirim var mı? 23 Eylül benzin, LPG, motorin güncel fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Motorine indirim var mı? 23 Eylül benzin, LPG, motorin güncel fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

    ABD'nin piyasaya 10 milyon benzin satacağı bilgisini paylaşması üzerine brent petrol varil fiyatı 90 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, beraberinde benzin ve motoin fiyatlarında da indirim beklentisini getirdi.

    AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.

    MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 EYLÜL 2022

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

        stanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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        Haberler Ekonomi İNDİRİM YOLDA! Motorine indirim var mı? 23 Eylül benzin, LPG, motorin güncel fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
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