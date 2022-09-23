Çiftçilere büyük kolaylık! Artık e-Devlet’ten yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak amacıyla yeni uygulamaları devreye alıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle, önceki yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.