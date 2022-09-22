Turkuvaz Medya Merkezi'nde tarım sektörüne yön verecek zirve! Bakan Nureddin Nebati de katılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılacağı Zirve'de, tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlık ele alınacak. "Gıda Tedarik Zinciri ve Arz Güvenliği", "Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri", "Sürdürülebilir Tarım" başlıklarında düzenlenecek panellere tarım ve finans sektörüne yön veren duayen isimler katılacak.

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasını yapacağı Zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de çiftçiye verilen kredi ve desteklerin neler olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunacak Bakan Nebati, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Nebati'nin katılacağı özel oturumu, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetecek.

2. Çiftçi Zirvesi'nin ilk paneli 'Gıda Tedarik Zinciri ve Arz Güvenliği' başlığıyla gerçekleştirilecek. Panele Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, SETBİR Başkanı İsa Coşkun, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Halciler Federasyon Başkanı Yüksel Tavşan ve İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gül katılacak. Panel, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' panelinde ise Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli'yi ağırlayacak

InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler'in moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Sürdürülebilir Tarım' paneline ise Toros Tarımsal Sanayi CEO Hakan Göral, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Hektaş Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Zafer Terzioğlu, Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılıç ve Denge Tarım Kurucusu Atakan Atalay katılacak.

2. Türkiye Çiftçi Zirvesi, 26 Eylül Pazartesi günü saat 10:30 – 15:00 arasında; Sabah TV ve www.turkiyeciftcizirvesi.com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.



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