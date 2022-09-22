TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi? TOKİ %25 indirim kampanyası nedir, detayları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün TOKİ'de indirim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası tüm gözler Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevrildi. Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak." ifadelerine yer vermişti. Peki, 22 Eylül TOKİ indirim kampanyası detayları açıklandı mı? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ borçları silinecek mi? İşte merak edilenler!
Son dakika haberleri...TOKİ borcu devam edenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum indirim kampanyası yapılacağını açıklamıştı. TOKİ indirim kampanyası için detayları Başkan Erdoğan açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİ TOKİ MÜJDESİNİ AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Ziyareti Sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği yeni TOKİ müjdesini ve detayları duyurdu.
SORU: TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuranların sayısı artıyor. Semerkant ziyaretinizin sonunda 'Bu arz yeterli olmayacak, arzı daha da artıracağız, yeni etaplarla bu sayıyı artıracağız' müjdesini vermiştiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde olduğunu açıkladı. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz?
"TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASINA İLK GÜN 1 MİLYON TALEP GELDİ"
CEVAP: Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti.
"ŞU ANDA 5 MİLYONA YAKLAŞTI"
Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor.
"422 MİLYAR LİRA, 200 BİN İSTİHDAM, 250 ALT SEKTÖRÜ İLGİLENDİREN EKONOMİK HAREKETLİLİK"
Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor.