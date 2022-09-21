Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında | Ekonomi haberleri





EMEKLİYE İNTİBAK VE EK ÖDEME ARTIŞI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, intibak yasası çağrısı yaptı. 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için intibak yasasının 2012'de çıkarıldığını hatırlatan Ergün, "2000 yılı sonrasında emekli olanlar için de intibak yasası çıkmalı. Emekliler intibaktan yararlandığında önemli bir katkı alacaklar ve mevcut emekli maaşları yükselecek" diye konuştu. Emeklilere ek ödemenin artırılmasını isteyen Ergün, "Yüzde 4 ek ödeme önemini yitirdi. Ek ödeme miktarı yüzde 10'a çıkarılmalı" dedi. Ergün, kamu bankalarının promosyon tutarının düşük kaldığını belirterek, "Özel bankalar ödemelerini 8 bin liraya kadar çıkardı. Kamu bankaları da tutarı artırmalı" diye konuştu.



İHTİYACI OLANA 6.9 MİLYARLIK DESTEK

Ağustos'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 milyar 907 milyon lira yardımda bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vefa Projesi ile dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşa 140.1 milyon lira destek olurken, 2.7 milyar lirayı ise yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı. 3.1 milyarlık Genel Sağlık Sigortası primini de Bakanlık üstlendi. Rana BÜYÜKTAŞ



DÜNYAYI ELEKTRİK ÇARPTI

Enerji krizi ve savaşın etkisiyle dünya genelinde rekor kıran doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatlarının da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Aylık ortalama elektrik piyasa fiyatları Fransa'da bir yılda yüzde 537, Almanya'da yüzde 466.7 artışla rekor seviyeye ulaştı.

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