Gözler Fed'e çevrildi! Piyasa faiz kararını bekliyor... Altın, dolar, euro...

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararını bekliyor.
Karar öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak.
FED FAİZ KARARINI BU AKŞAM AÇIKLAYACAK
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.
75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR
Banka'nın en son haziran ayında açıkladığı projeksiyonlara göre, federal fonlama oranının yıl sonunda yüzde 3,4, gelecek yıl için ise yüzde 3,8 olması bekleniyordu. Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.
Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.
Fed toplantısı öncesi dün küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasından çıkışlar devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,56'da dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gördü.