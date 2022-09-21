Gözler Fed'e çevrildi! Piyasa faiz kararını bekliyor... Altın, dolar, euro...

Küresel çapta dolara olan talebin de güçlenmeye devam ettiği görülürken, dolar endeksi 110,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,01, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratların yeni güne ise alıcılı başlaması dikkati çekiyor.