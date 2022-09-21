FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının ardından dolar, euro, altın düşer mi yükselir mi?

Piyasalar bu hafta Fed toplantısına çevrildi. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? İşte konuyla ilgili son durum...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED toplantıları 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Analistler, tarım dışı istihdamın ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğini, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.