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    • Ekonomi
    • 21.09.2022 09:25
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    • 21.09.2022 09:25
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    FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının ardından dolar, euro, altın düşer mi yükselir mi?

    FED faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. FED toplantıları 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararının açıklanacağı tarih bu noktada merak ediliyor. Analistler, Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının ardından dolar, euro, altın düşer mi yükselir mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Piyasalar bu hafta Fed toplantısına çevrildi. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? İşte konuyla ilgili son durum...

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED toplantıları 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 22 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

    EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Analistler, tarım dışı istihdamın ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğini, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.

        ABD'nin istihdam verisinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 44 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 56 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.

        TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararının ardından dolar, euro, altın düşer mi yükselir mi?
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