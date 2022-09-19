Yargıtay'dan emsal "günlük kiralık" daire kararı! Tahliye yolu açıldı

Yargıtay, bu kararı konutu kiracısı tarafından saatlik, günlük ve haftalık olarak alt kiralama yapılan ev sahibinin davası üzerine verdi. Yargıtay dairenin eski haline getirilmesini ve konut olarak kullanılmasını istedi. Günlük kiralamaya devam ederse alt kiralama yapan davalı kiracı tahliye edilecek.
KİRACI GÜNLÜK KİRALAMA YAPTI
Bir ev sahibi sitedeki dairesini kiralayan kiracının günlük, saatlik ve haftalık şekillerde Ticari amaçla alt kiralamalar yaptığını, bu nedenle "Meskenin rahatsız edici kullanımının önlenmesini" ve "Eski hale getirilmesini" getirilmediği takdirde davalının tahliyesine karar verilmesini talep ederek mahkemeye başvurdu.
Yerel mahkeme, ev sahibini haklı buldu ve davayı kabul etti. Mahkeme, dairenin kiracı tarafından ticari amaçla kullanımına son verilmek suretiyle eski hale iadesine ve mesken olarak kullanımına karar verdi. Davalı kiracının, kısa süreli alt kiralamaya devam etmesi halinde konuttan tahliyesine hükmedildi. Mahkeme, davalı kiracılara 15 gün süre verdi.