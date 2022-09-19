19 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Eylül Pazartesi! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.
EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bakanlıkça belirlenen hak sahiplerine verilen 2022 eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Bakanlık tarafından il il gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, 15 Eylül'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı. Hak sahipleri, evde bakım maaşı yatıp yatmadığını il listesini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.