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    • Ekonomi
    • 19.09.2022 09:40
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    • 19.09.2022 09:40
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    19 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı!

    19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar evde bakım parası sorgulama yapıyor. Eylül ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Maaşınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte, 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    19 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 19 Eylül Pazartesi! Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.

    EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bakanlıkça belirlenen hak sahiplerine verilen 2022 eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Bakanlık tarafından il il gerçekleştirilen evde bakım maaşı ödemeleri, 15 Eylül'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı. Hak sahipleri, evde bakım maaşı yatıp yatmadığını il listesini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

        EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla evde bakım aylığı sorgulayabilecek. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı, 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 19 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı!
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