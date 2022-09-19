Rusya ile anlaşma tamam! Türkiye artık daha ucuza gaz alacak! Ödemelerde yerli para devrimi

DEPOLAR DOLMAK ÜZERE

Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Depolarımız dolmak üzere. Tuz Gölü dolu. Silivri de bu ayın sonuna kadar dolmuş olacak inşallah, onu da gün gün takip ediyoruz. İki depo zaten yaklaşık 6 milyar metreküp gazı depolamış olacak. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı var. Vatandaşlarına daha az gazın veya enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor. Zaten fiyatlar anormal yükselmiş durumda. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Türkiye'de doğal gazın yüzde 80, elektriğin ise birinci kademede yüzde 50'sinin sübvanse edildiğini ve arz güvenliği ile ilgili de gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Uzun yıllardır enerji sektöründe bulunduğunu ve daha önce küresel anlamda enerji fiyatlarının bu seviyelere çıktığını görmediğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Biz bu artışı en az yansıtan ülkelerden birisiyiz. 1 metreküp gazın bugün Ankara'da her şey dahil fiyatı yaklaşık 5,7 lira ama Berlin'de 43,3 lira, Amsterdam'da bu 66,6 lira. Avrupa Birliği maalesef bu enerji krizini iyi yönetemedi. Bir araya gelip karar alamıyorlar, geç kalıyorlar. Biz son 1 yıldır fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngörerek hem elektrik piyasası tarafında hem de doğal gaz piyasası tarafında birtakım tedbirler almıştık."