Rusya ile anlaşma tamam! Türkiye artık daha ucuza gaz alacak! Ödemelerde yerli para devrimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaların kaldığı yerden hızlanarak devam edeceğini belirtti.
Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin enerji ve madenler konusunda stratejik adımlar attığını ifade etti.
Lityumun Türkiye için altından daha değerli olduğuna işaret eden Dönmez, "Altını endüstriyel olarak her yerde kullanamıyorsunuz ama pilin girmediği yer yok. Enerjiyi bir şekilde mobil taşımanız gerekiyor yanınızda." dedi.
Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getirerek, "Şanghay İş birliği Örgütü bir yerde Batı blokunun dışında Asya odaklı, Avrasya odaklı bir örgüt. Dünya ekonomisinin yine yüzde 25-30'u da o örgüte bağlı ülkelerin gelirlerinden oluşuyor, azımsanacak bir durum değil. O açıdan bizim de doğu-batı ayrımı yapmaksızın her tarafla ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürüyor olmamız lazım." diye konuştu.