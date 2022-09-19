2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?

VGM burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanabileceği burslar için başvuru tarihleri duyuruldu. Burs başvurularında şartları karşılayan öğrencilere eğitimleri boyunca burs bağlanacak. Peki başvuru şartları neler? VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği VGM burslarına dair bilgiler...
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular henüz başlamadı. Yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. Başvuru süreci ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri Müdürlüğün https://www.vgm.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
2021'de başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. 2022 yılında üniversitelerin açılmasının hemen ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden yayınlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl burs miktarının artması bekleniyor.