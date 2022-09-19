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    • Ekonomi
    • 20.09.2022 10:31
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    • 20.09.2022 10:32
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    2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları beklenirken, bursların ne kadar, kaç para olduğu, hangi aylarda ödendiği merak konusu oldu. Her yıl üniversite, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren VGM, 2021-2021yılında burs miktarını belirledi. Peki VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    VGM burs başvuruları başladı mı?

    VGM burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanabileceği burslar için başvuru tarihleri duyuruldu. Burs başvurularında şartları karşılayan öğrencilere eğitimleri boyunca burs bağlanacak. Peki başvuru şartları neler? VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği VGM burslarına dair bilgiler...

    VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

    Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular henüz başlamadı. Yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. Başvuru süreci ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri Müdürlüğün https://www.vgm.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

    2021'de başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. 2022 yılında üniversitelerin açılmasının hemen ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

    VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden yayınlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor.

    VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl burs miktarının artması bekleniyor.

        BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödeniyor. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletiyor. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılması gerekiyor.

        Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabiliyor.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılıyor.

        KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre burstan yararlanamayacak olanlar şu şekilde:

        "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir."

        VGM BURSU KYK'YI ETKİLER Mİ?

        KYK'dan burs almak VGM burs başvurusuna engel değildir. KYK'dan burs alanlar da VGM başvurusunda bulunabilir.
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        Haberler Ekonomi 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?
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