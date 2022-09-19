2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ne kadar, kaç para? VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi?

VGM burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanabileceği burslar için başvuru tarihleri duyuruldu. Burs başvurularında şartları karşılayan öğrencilere eğitimleri boyunca burs bağlanacak. Peki başvuru şartları neler? VGM bursu ne kadar, kaç para 2022-2023? VGM bursu hangi aylarda yatıyor? VGM bursu çıkarsa KYK'yı etkiler mi? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği VGM burslarına dair bilgiler...