Türkiye'de ilk! Ferrobor Üretim Tesisi’nin temeli atıldı... Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor

"DÜNYA BOR ÜRETİMİNDE VE İHRACATINDA LİDERİZ"

Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler, fabrikalar açmayı mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de her gün yeni bir tesis devreye giriyor."

"2018 yılında yeni bor stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek."

"BORDA KATMA DEĞERLİ ÜRÜN DÖNEMİNİ BAŞLATTIK"

"Sadece yüksek üretim ve ihraç değil hedefimiz. Borda katma değerli ürün dönemini başlattık. Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik."

"2019 yılında bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. İnşallah bu yılın sonuna doğru bor karbür tesisimizi devreye alacağız. Bor karbür yüksek mukavemet ve sertlik oranı sayesinde savunma sanayinde sıklıkla kullanılan bir ürün. Personel kıyafetleri ve araçların zırhlanmasında, nükleer enerjide ve aşınmaya dayalı mekanik parçaların üretiminde bor karbür kritik bir bileşen."