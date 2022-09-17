10 yıl vadeyle faizsiz hazır arsa! 937 TL'den başlayan taksit fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ev yapılacak arsalar da vatandaşa sunulacak. Toplam 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsa hazırlandı. Piyasa fiyatının altında indirimli tutardan satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak. Ayda 937 liraya arsa alınabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arsaların altyapısını hazırlayacağız, imar planı sonrasında elektrik, su gibi altyapı imalatlarını tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza teslim ettikten sonra 2 yıl içerisinde evlerini yapmalarını isteyeceğiz. Kendisi bizim imar planımıza, yönetmeliğimize uygun proje geliştirecek. İsterse bölgesel projelerle destek olacağız" dedi. "Altyapı noktasında bizim ulaşımımızın erişemediği arsa söz konusu değil" diyen Kurum, arsalar için başvuruların 10 Ekim'de başlayacağını, 7 Kasım'a kadar süreceğini kaydetti.