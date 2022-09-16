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    • Ekonomi
    • 16.09.2022 16:22
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    • 16.09.2022 16:22
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    TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek?

    TOKİ başvuları hakkında aramalar her geçen gün artmaya başladı. TOKİ 250 bin sosyal konut kampanyası için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek. Sistemle ilgili bazı sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanması için gereken TOKİ SMS gelmedi problemi bu noktada merak edilenler arasında yer aldı. Peki, TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi?

    TOKİ sosyal konut projesine ilgi her geçen gün artıyor ve başvuru rekorları kırılıyor. Başvuru esnasında bazı sorular merak edildi. Vatandaşlar, "TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilen soru ve cevaplar!

    TOKİ MESAJ GELMEDİ PROBLEMİ NEDİR?

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası kapsamında 250 bin konut için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başladı. 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek. Ancak vatandaşlar T.C. kimlik no'sunun son hanesine göre başvuru yapmakta çok aceleci davranıyor. Bu da sistemde kitlenmelere neden oluyor.

    Özellikle başvuru işlemlerinin tamamlanması için gereken TOKİ SMS gelmedi problemi bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Bu sorunun nedeninin Ziraat Bankası ve Halk Bankası mesaj sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle olduğu öngörülüyor. Bildiğiniz üzere Tüm Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri için ilk iki günde toplamda 1,5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu yoğunlukta bankalarda tıkanıklığına neden oldu.

        BANKADAN TOKİ İÇİN HANGİ SMS GELMELİ?

        TOKİ başvuruları için bankadan SMS gelmesi gerekir. Fakat ikinci günde gelen 1,5 milyon başvuru nedeniyle büyük bir trafik kilitliliği oluştu. Buna rağmen bazı vatandaşlara TOKİ SMS'i geldi. TOKİ için bankadan gelmesi gereken mesaj ise şu şekilde olmalı:

        TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ........................... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç 15.09.2022 20:00:00 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

        TOKİ 2+1 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

        TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 evler için 608 bin TL, 3+1 evler için 850 bin TL olarak duyuruldu. TOKİ aylık taksit miktarları ve peşinat oranları da TOKİ Sosyal Konut ödeme planı çerçevesinde belli oldu. Bu kapsamda kırmızı renkle belirttiğimiz bağlantıya tıklayarak 2+1 ve 3+1 evler için ödeme planına ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek?
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