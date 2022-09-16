TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek?

BANKADAN TOKİ İÇİN HANGİ SMS GELMELİ?

TOKİ başvuruları için bankadan SMS gelmesi gerekir. Fakat ikinci günde gelen 1,5 milyon başvuru nedeniyle büyük bir trafik kilitliliği oluştu. Buna rağmen bazı vatandaşlara TOKİ SMS'i geldi. TOKİ için bankadan gelmesi gereken mesaj ise şu şekilde olmalı:

TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ........................... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç 15.09.2022 20:00:00 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.