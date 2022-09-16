TOKİ sosyal konut projesine ilgi her geçen gün artıyor ve başvuru rekorları kırılıyor. Başvuru esnasında bazı sorular merak edildi. Vatandaşlar, "TOKİ Ziraat Bankası SMS mesaj neden gelmedi? TOKİ sosyal konut başvuru SMS mesajı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilen soru ve cevaplar!
TOKİ MESAJ GELMEDİ PROBLEMİ NEDİR?
TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası kapsamında 250 bin konut için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başladı. 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek. Ancak vatandaşlar T.C. kimlik no'sunun son hanesine göre başvuru yapmakta çok aceleci davranıyor. Bu da sistemde kitlenmelere neden oluyor.
Özellikle başvuru işlemlerinin tamamlanması için gereken TOKİ SMS gelmedi problemi bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Bu sorunun nedeninin Ziraat Bankası ve Halk Bankası mesaj sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle olduğu öngörülüyor. Bildiğiniz üzere Tüm Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri için ilk iki günde toplamda 1,5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu yoğunlukta bankalarda tıkanıklığına neden oldu.