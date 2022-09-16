Bakan Vahit Kirişci duyurdu! O ürüne yüzde 10 ithalat vergisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçeğinin Türkiye için stratejik önemde olduğunu belirterek, üreticinin herhangi şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen "Ayçiçeği Hasadı" etkinliği Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kirişci, programda, Türkiye'nin stratejik ürünler konusunda hassas davranması gerektiğini ifade ederek, bu ürünleri bitkisel üretimde un, yağ, şeker, hayvansal üretimde ise et, süt ve yumurta olarak sıraladı.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ayçiçek yağının önemine işaret eden Kirişci, ayçiçeğiyle ilgili tohumculuk faaliyetleri yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kirişci, Türkiye'nin 2002 yılında yüzde 31 olan kendi kendine yeterlilik oranını bugün itibarıyla yüzde 96'lara çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu yolu da hızla tamamlamalı ve yüzde 100'ün üzerine çıkarak yola devam etmeliyiz. Ayçiçeği, bu manada çok stratejik ve vazgeçilmez bir ürün, bizim de arz açığımız olan bir ürün. Bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artış bekliyoruz ama bizim hala yüzde 30-35 düzeyinde açığımız olacağını biliyoruz. Bundan dolayı üreticilerimizi bu sebeple cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Çeşitli sebeplerde ekilmeyen yaklaşık 68 bin dekarlık alanda ekimi teşvik etmek amacıyla, yüzde 75'ini sübvanse ettiğimiz tohumu vererek, ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesini arzu ediyoruz."

"ALACAĞIMIZ BAŞKA TEDBİRLER DE VAR"

Üreticilerin, mazot ve gübre fiyatlarındaki anormal yükselişe rağmen, ürettiklerinin ve ürettiklerini millete ikram etmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Kirişci, 2021 itibarıyla bu ürünlerden 25 milyar dolarlık döviz getirisi sağlandığını söyledi.

Kirişci, muhalefet partilerinin "Bu ülke üretmiyor" şeklindeki söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kadar üretimi yapan kim? Allah bütün çiftçilerimizden razı olsun. Buğdayla başladık, arpayla devam ettik ve mısırla sürdürdük. Ayçiçeğiyle ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri, pancar kooperatifleri ve yağlı tohumla ilgili birliklerimiz alım yapmaya devam ediyor. Dün çıkan tebliğ ile ithalata yüzde 10 gümrük vergisi koyduk. Bunun yetersiz kalması durumunda alacağımız başka tedbirler de var. Bunları da devreye koyacağız. Herhangi şekilde üreticimizin mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Üretici kardeşlerim lütfen panik yapmayın, telaşlanmayın. Biz sizin yanınızdayız. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde çiftçilerimize sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz."