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    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları...

    250 bin sosyal konuta rekor talep gelirken, maliyetin yüzde 40’ını devlet üstlenecek. 1 milyon 131 bin liralık ev 679 bin liraya sunulacak. İşte merak edilen 10 soru ve yanıtları...

    Konut fiyatının %40’ı devletten

    1-Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı?
    Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.



    2-Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz?
    Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.



    3-Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konut için, ben de altyapılı konut arsası için başvuruda bulunabilir miyim?
    Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.



    4-Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak?
    Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak 'idarece' tespit edilen oranda artırılacak. Örneğin; geçen yıl TOKİ'nin konutlarında taksitlere memur maaş zammı oranında zam yapılmadı.



        5-Engelli 13 yaşında oğlum var. Engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvurabilir miyiz?
        Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.



        6-18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?
        Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.



        7-Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamla gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz?
        Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.



            8-Babamdan kalma arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi?
            Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.



            9-Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. Annem sosyal konuta başvurabilir mi?
            Emekliler, SGK'dan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı var.



            10-14 Eylül 1992 doğumluyum, genç kategorisinden başvuru yapabilir miyim?
            14 Eylül 1992 ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden konuta başvuru yapabilir.



                2 GÜNDE 1.6 MİLYON KIŞI EVE KOŞTU
                Yüzyılın konut projesine başvuru yağıyor. 2 günde 1.6 milyonu aşkın vatandaş ev sahibi olmak için başvurdu. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor



                Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 10 bin iş yerinin fiyatı 351 bin liradan başlayacak. Başvurular 10 Ekim'den itibaren 7 Kasım'a kadar devam edecek.



                351 BIN TL'YE İŞ YERİ
                50 METREKARE
                Fiyat: 351 bin TL
                Peşinat: 35 bin 100 TL
                Taksit: 2 bin 633 TL

                100 METREKARE
                Fiyat: 685 bin TL
                Peşinat: 68 bin 500 TL
                Taksit: 5 bin 138 TL

                150 METREKARE
                Fiyat: 998 bin TL
                Peşinat 99 bin 800 TL
                Taksit: 7 bin 485 TL

                250 METREKARE
                Fiyat:1.3 milyon TL
                Peşinat: 130 bin TL
                Taksit: 9 bin 750 TL

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                Haberler Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları...
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