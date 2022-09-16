Ayda 900 TL’ye arsa fırsatı! Bakan Murat Kurum detayları A Haber'de anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının artış gösterdiği illerde, hazine mülkiyetindeki arazileri vatandaşın uygun bedellerde konut yapabilmesi adına planlayacaklarını belirterek, "Bizim sosyal konut yapacağımız alanlara yakın alanları belirledik. 60 milyon metrekare alan tespit ettik. Başvuruları da 10 Ekim itibarıyla almaya başlayacağız 7 Kasım'a kadar sürecek. Arsalar kat karşılığı verilebilir" dedi. A Haber yayınında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile ilgili detayları paylaşan Kurum, İstanbul'da, arsa fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yalnızca konut yapmayı planladıklarını ifade etti. Faizsiz sunulacak arsaların taksitinin 900 liradan başlayacağını söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Ankara Gölbaşı'nda müşterek bir arsaya vatandaşımız 15 bin lira peşinat ile bin 312 liradan girecek. Vatandaşımız kendi evini yapabilecek. İsterse 1+1, isterse 2+1, isterse 3+1 yapsın." Sosyal konutların borcu bitmeden başkasına devredilemeyeceğini belirten Kurum, "Vatandaşımız evi aldı, aldığı evde de ödeme güçlüğü çekti. Vatandaşımıza ödediği paraları iade ediyoruz" diye konuştu. Kurum, vatandaşların aldığı evleri istediği fiyattan kiraya verebileceğini de söyledi.







HİÇBİR FIRSATÇIYA MÜSAADE ETMEYECEĞIZ

Bakan Murat Kurum, hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Projemizin açıklandığı gün itibarıyla üzerlerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması şart. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."