KOBİ’lere 100 milyon dolarlık yeni kaynak! l Ekonomi haberleri...

Türkiye İş Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredi, KOBİ'lerin likidite ihtiyaçlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullandırılacak. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, bu kaynağın, işletmelerin finansal dayanıklılığının artmasını ve yeni istihdam imkânlarının yaratılmasını olumlu etkileyeceğini ifade etti. Yalçın, "Uluslararası piyasalarda İş Bankası'na duyulan güvenin bir göstergesi olan bu kredi, Türkiye İş Bankası'nın AIIB ile gerçekleştirdiği ilk işlem" diye konuştu.







THY'DEN ÇALIŞANLARA İKRAMİYE MÜJDESİ

Bu yılın ilk 6 ayında elde ettiği 737 milyon dolar net kâr ile rakiplerine fark atan Türk Hava Yolları (THY), çalışanlarına ikramiye uygulamasına devam ediyor. Daha önce 12 bin yardımcı destek personeline 20 bin lira ikramiye veren THY, iştirak şirketlerinde çalışan şeflere 40, diğer görevlerde katkı sağlayan çalışanlara ise 30 bin lira ikramiye verileceğini açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz" dedi.



E-TİCARETTE CAYMA HAKKI 14 GÜN OLUYOR

E-ticaret kapsamındaki mesafeli sözleşmelerde cayma hakkının 14 güne çıkarılması 1 Ocak 2024'te yürürlükte olacak. Bu çerçevede cayma hakkının kullanımında malı iade süresi 10 günden 14 güne yükselecek. Ticaret Bakanlığı'nın mesafeli sözleşmeler yönetmeliğindeki değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. (Barış ŞİMŞEK)

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