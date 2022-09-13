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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 16:34
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    • 13.09.2022 16:39
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    TOKİ satılık arsa listesi 2022! Arsa satış başvuruları şartları neler? TOKİ arsa satışı hangi il ve ilçelerde? 40 ilde 499 arsa...

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 14 Eylül 2022 itibatiyle binlerce daire, arsa ve işyerini satışa çıkaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında başvuruların 14 Eylül-31 Ekim tarihlerinde alınacağını duyurdu. 81 ilde başlatılacak projenin detayları da belli oldu. Buna göre 40 ilde 499 arsa satılacak. Peki TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde? İşte TOKİ satılık arsa listesi 2022! e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! İstanbul, Ankara...

    takvim.com.tr
    TOKİ satılık arsa listesi 2022!

    TOKİ arsa satışı başlıyor. Son 20 yılda 1 milyon 170 bin sosyal konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilk kez tek seferde 250 bin konut yapacak. Konutun yanı sıra vatandaşlara ev yapabilmeleri için de arsa verecek. Peki TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde ve ilçelerde? İşte TOKİ satılık arsa listesi 2022!

    TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

    TOKİ arsa satışı başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. 40 ilde 499 arsa satışı için başvuru şartları belirlendi.

    TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?

    Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

    * Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

    * Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    * Yoksul ve dar gelirli olmak,

    * Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

    * Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

    TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

        TOKİ BAŞVURU HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

        Şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer 80 il için ise en fazla 16 bin lira olması şartı bulunuyor.
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        TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak?
        Haberler Ekonomi TOKİ satılık arsa listesi 2022! Arsa satış başvuruları şartları neler? TOKİ arsa satışı hangi il ve ilçelerde? 40 ilde 499 arsa...
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