TOKİ satılık arsa listesi 2022! Arsa satış başvuruları şartları neler? TOKİ arsa satışı hangi il ve ilçelerde? 40 ilde 499 arsa...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal konut ve arsa projesinde başvuru şartları ise şu şekilde;

* Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

* Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yoksul ve dar gelirli olmak,

* Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

* Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Arsaların ödemesi, yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak. Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.